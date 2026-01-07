ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
07 Ιαν. 2026 11:23
Pelop News

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής παρουσίασε τη δική του πρόταση για το αγροτικό ρεύμα, με στόχο την «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη» και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Στην πρόταση προβλέπεται ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους ή κρυφές αυξήσεις, καθώς και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ τον μήνα, προσαρμοσμένο στην εποχικότητα της κατανάλωσης.

Παράλληλα, το κόμμα προτείνει διατήρηση της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές, με πρόσθετο κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνεπούς καταβολής.

Στρατηγικός στόχος της πρότασης είναι οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν, μέσα από την ανάπτυξη αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τη χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεση παροχή αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία μέσω ψηφιακής κάρτας αγρότη, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να ενισχυθεί το αγροτικό εισόδημα. Όπως τονίζει το κόμμα, η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και τη στήριξη των αγροτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
