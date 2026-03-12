ΠΑΣΟΚ: Στις κάλπες την Κυριακή για την ανάδειξη συνέδρων – Όλα τα ονόματα των υποψηφίων και τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα
Αναλυτικός οδηγός για τα τμήματα ψηφοφορίας σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Δυτική Αχαΐα, Ερύμανθο και Καλάβρυτα. Όλοι οι υποψήφιοι
Σε τροχιά εσωκομματικών εκλογών κινείται το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην Αχαΐα, καθώς την προσεχή Κυριακή 15 Μαρτίου τα μέλη και οι φίλοι του κινήματος καλούνται να αναδείξουν τους αντιπροσώπους τους για το 4ο Τακτικό Συνέδριο.
Οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, με την αρμόδια επιτροπή να οριστικοποιεί ήδη τη λίστα των υποψηφίων ανά δήμο.
Τα Εκλογικά Κέντρα ανά Δήμο
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, έχουν οριστεί συγκεκριμένα σημεία ψηφοφορίας σε ολόκληρο το νομό:
-
Δήμος Πατρέων: 11ο Δημοτικό Σχολείο (Ρήγα Φεραίου & Σατωβριάνδου), 2ο Γυμνάσιο (Μαιζώνος 156), ΚΕΠ Ρίου (Αθηνών 6) και ΚΕΠ Οβρυάς.
-
Δήμος Αιγιάλειας: Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» (Κανελλοπούλου 10, Αίγιο).
-
Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας.
-
Δήμος Ερυμάνθου: ΚΕΠ Χαλανδρίτσας (Νέο Δημαρχείο).
-
Δήμος Καλαβρύτων: ΚΕΠ Καλαβρύτων (Αγίου Αλεξίου 35).
Οι υποψήφιοι
Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο συνέδριο είναι ιδιαίτερα αυξημένο, με δεκάδες στελέχη να διεκδικούν την ψήφο των μελών.
Αναλυτικά ανά ∆ήµο υποψήφιοι είναι:
ΠΑΤΡΕΩΝ: Α∆ΡΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ, ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΡ∆ΑΚΩΣΤΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΒΕΡΝΑΡ∆Η ΜΕΝΙΑ, ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΟΓΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, ΒΟΥΛ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΟΖΑΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΦΛΩΡΑ, ΓΟΥΝΑΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ, ∆ΑΟΥΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΑΟΥΛΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ∆ΕΠΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ∆ΟΥΒΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ∆ΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ∆ΡΥΜΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΖΑΛΑΒΡΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ, ΖΑΦΕΙΡΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΛΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΡΤΣΑΝΗ ΟΛΓΑ, ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ, ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΛΕΤΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΛΑΜΠΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΛΟΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΛΟΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ, ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΜΠΕΝΤΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ, ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ, ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΞΥΠΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΙΚΑ ΑΝΝΑ, ΠΑΝΑΙΚΑ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΠΑΖΩΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ, ΣΑΚΚΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΚΑΝΤΖΙΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΚΑΝΤΖΙΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝ, ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΛΟΜΩΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΛΩΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΣΤΌΚΑΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ, ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ ΑΣΗΜΩ, ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ, ΤΖΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΟΥΝΤΑΣ Ο∆ΥΣΣΕΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ, ΤΡΙΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΑ∆ΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ, ΦΑΡ∆ΕΛΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΛΩΡΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΦΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΧΟΝ∆ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ: ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΙΤΣΩΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΜΠΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΕΚΙΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΛΩΤΑΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ, ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΊΟΥ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΛΕΥΚΗ, ΚΑΜΗΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΡΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΝΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΠΑΚΡΟΖΗ ΜΑΡΙΑ, ΝΤΟΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΡΙΣΗ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΛΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ, ΤΣΟΥΡΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΡΗΣ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΡ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΤΣΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΨΥΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΨΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News