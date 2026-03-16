ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις εκλογές, ψήφισαν 174.813 πολίτες στις εκλογές

«Τo ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες" είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός του κόμματος

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις εκλογές, ψήφισαν 174.813 πολίτες στις εκλογές
16 Μαρ. 2026 15:39
«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία» η συμμετοχή των πολιτών που μετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοινώνοντας ότι συμμετείχαν 174.813 πολίτες, αρκετά επάνω από τις περίπου 155.000 που είχε εκτιμηθεί την Κυριακή.

«Τo ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες. Η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.  174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει, θα την κερδίσουμε μαζί» πρόσθεσε.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Τo ΠΑΣΟΚ απέδειξε για μια ακόμη φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες. Η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη.

Γι’ αυτό καλώ και σήμερα κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μας εμπιστευτεί.

Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία.

Που θα ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.

Που θα φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας.

Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση και ευθύνη για να διεξαχθεί άψογα αυτή η μεγάλη δημοκρατική διαδικασία. Και ακόμη περισσότερο τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που, με υπομονή και πίστη, πήγαν στις κάλπες στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα συμμετοχής, ελπίδας και πολιτικής αλλαγής.

Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει, θα την κερδίσουμε μαζί».

