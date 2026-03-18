Πατέρας Αντώνιος: Ξεκίνησε και διεκόπη για τις 7 Μαΐου η δίκη για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης στην Κιβωτό

Με νέα διακοπή ξεκίνησε η δίκη του πατρός Αντωνίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την υπόθεση που αφορά καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης δύο πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου. Ο ιδρυτής της ΜΚΟ δήλωσε στο ακροατήριο ότι θέλει να δικαστεί, ενώ η υπόθεση επανέρχεται στις 7 Μαΐου.

18 Μαρ. 2026 12:08
Pelop News

Μετ’ εμποδίων άρχισε σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης του πατρός Αντωνίου για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης δύο νεαρών αγοριών, πρώην τροφίμων της Κιβωτού του Κόσμου, καθώς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε τελικά τη διακοπή της διαδικασίας και τον ορισμό νέας δικασίμου για τις 7 Μαΐου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διακοπή συνδέθηκε με κώλυμα συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ νωρίτερα είχε τεθεί και αίτημα αναβολής από την ίδια πλευρά, το οποίο δεν έγινε δεκτό από την έδρα.

Ο πατέρας Αντώνιος, σε σύντομη τοποθέτησή του στο ακροατήριο, ανέφερε ότι επιθυμεί να προχωρήσει η δίκη και να δικαστεί, τονίζοντας πως έχει κουραστεί από τη μακρά εκκρεμότητα της υπόθεσης. Στο πλευρό του βρέθηκε και σήμερα η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή.

Η υπόθεση αφορά κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. Ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμφθηκε σε δίκη για πράξεις που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να τελέστηκαν σε δομές της οργάνωσης εις βάρος δύο ανήλικων αγοριών. Οι δύο καταγγέλλοντες είχαν απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη περιγράφοντας όσα, κατά τους ισχυρισμούς τους, βίωσαν, ενώ ο κατηγορούμενος έχει από την πλευρά του αμφισβητήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών.

Παρά τους αρνητικούς ισχυρισμούς της υπεράσπισης, οι δικαστικές αρχές είχαν κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο ακροατήριο. Σε σχετικό δικαστικό στάδιο είχε γίνει λόγος για πληθώρα διασταυρωμένων μαρτυρικών καταθέσεων, που, κατά την εισαγγελική αξιολόγηση, ενίσχυαν την αξιοπιστία των καταγγελιών και δικαιολογούσαν την παραπομπή του ιερέα σε δίκη.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, μετά την κλήρωση των ενόρκων που θα συμμετάσχουν μαζί με τους τακτικούς δικαστές στην εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο όρισε και ψυχίατρο-πραγματογνώμονα για την εξέταση του πρώτου παθόντος, προκειμένου να κριθεί αν είναι σε θέση να καταθέσει και να υποστηριχθεί κατά την παρουσία του στο ακροατήριο. Παράλληλα, οι δύο νέοι που έχουν καταγγείλει τον ιερέα δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η νέα αυτή δίκη ανοίγει ακόμη ένα από τα ανοιχτά δικαστικά μέτωπα του πατρός Αντωνίου, λίγες εβδομάδες μετά την καταδίκη του σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση των σωματικών κακοποιήσεων παιδιών που φιλοξενούνταν σε δομές της Κιβωτού. Τον Φεβρουάριο του 2026, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων τον είχε κρίνει ένοχο για σειρά πράξεων, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί ποσό περίπου 60.000 ευρώ για να παραμείνει ελεύθερος.

Έτσι, η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνέχεια της διαδικασίας στις 7 Μαΐου, όταν το δικαστήριο θα επιχειρήσει να μπει στην ουσία μιας από τις πιο βαριές και ευαίσθητες υποθέσεις που συνδέονται με την Κιβωτό του Κόσμου.

