Πατέρας συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης του!

Γυναίκα στην Αμφιλοχία κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό στην αστυνομία κατηγορώντας τον ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.

Κρατούμενος στη ΓΑΔΑ βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε κρατητήριο!

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η γυναίκα αφού κατήγγειλε τον άνδρα για γενετήσιες πράξεις εις βάρος του παιδιού ανέφερε ακόμα ότι προ πενταετίας ο σύζυγός της την είχε χαστουκίσει.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη στη το μεσημέρι της Κυριακής ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.

