Πατέρας συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης του!

Τον κατήγγειλε η σύζυγός του στην Αμφιλοχία

29 Σεπ. 2025 22:23
Pelop News

Γυναίκα στην Αμφιλοχία κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό στην αστυνομία κατηγορώντας τον ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η γυναίκα αφού κατήγγειλε τον άνδρα για γενετήσιες πράξεις εις βάρος του παιδιού ανέφερε ακόμα ότι προ πενταετίας ο σύζυγός της την είχε χαστουκίσει.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κρίθηκε σκόπιμο το κοριτσάκι να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη στη το μεσημέρι της Κυριακής ενώ κατασχέθηκαν προς εξέταση ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στην κατοικία τους.
