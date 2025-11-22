Πατήσια: 8χρονος βρέθηκε να περιπλανιέται μόνος – Αγωνιώδης αναζήτηση για τους γονείς του

Στα Πατήσια σήμανε συναγερμός το βράδυ της Πέμπτης, όταν πολίτες εντόπισαν ένα 8χρονο αγόρι να περπατά μόνο του στη μέση του δρόμου. Το παιδί, που δεν είχε συνοδό και δεν ήταν σε θέση να δώσει πληροφορίες για την οικογένειά του, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των γονιών του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το αγόρι βρέθηκε βραδινές ώρες από διερχόμενους πολίτες να κινείται ασυνόδευτο στα Πατήσια. Το παιδί έχει καστανά μάτια και μαλλιά, ύψος περίπου 1,20 μ. και φυσιολογική σωματοδομή. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό τι φορούσε την ώρα του εντοπισμού του, ενώ παραμένει θολή η συνολική εικόνα για το πώς βρέθηκε μόνο του στο σημείο.

Για την υπόθεση ενεργοποιήθηκε άμεσα η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», η οποία λειτουργεί αδιάλειπτα όλο τον χρόνο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Οι πολίτες που ενδέχεται να γνωρίζουν κάτι για την ταυτότητα του ανήλικου ή της οικογένειάς του καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα. Η διαδικασία είναι απόλυτα εμπιστευτική και μπορεί να γίνει ανώνυμα.

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του 8χρονου θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς χωρίς αυτές η διασταύρωση των στοιχείων του παιδιού και ο εντοπισμός των βιολογικών γονέων ή άλλων συγγενικών προσώπων θα ήταν ουσιαστικά αδύνατος. Οι έρευνες συνεχίζονται με προτεραιότητα την ασφάλεια του ανήλικου και τη γρήγορη διαλεύκανση της υπόθεσης.

