Πατήσια: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ μετά από καταδίωξη

Γνωστός τράπερ συνελήφθη στα Πατήσια μετά από καταδίωξη της ομάδας ΔΙΑΣ

19 Μαρ. 2026 10:42
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 27χρονου γνωστού τράπερ και ενός 26χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ αργά το βράδυ της Τετάρτης, 18 Μαρτίου, στην περιοχή των Πατησίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν οι δύο νεαροί, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, κινούνταν επί της οδού Καυταντζόγλου. Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησαν να διαφύγουν αναπτύσσοντας ταχύτητα και εισήλθαν στην οδό Δημητρίου Ράλλη.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, οι επιβαίνοντες θεάθηκαν να πετούν ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, σε μια προσπάθεια να απαλλαγούν από το ενοχοποιητικό στοιχείο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν άμεσα, ενώ εντόπισαν και κατέσχεσαν το όπλο.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο οικείο αστυνομικό τμήμα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απείθεια.

