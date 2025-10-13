Πατήσια: Στο Αυτόφωρο ο 27χρονος – Δικάζεται για την υπόθεση με το ενός έτους παιδί του

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών δικάζεται σήμερα (13 Οκτωβρίου 2025) ο 27χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος προκάλεσε την κοινή γνώμη όταν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μπροστά στο ενός έτους κοριτσάκι του, μέσα στο σπίτι τους στα Πατήσια, με αποτέλεσμα το παιδί να καταρρεύσει και να μεταφερθεί αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για αποκλειστική χρήση, αλλά και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η μητέρα του παιδιού έφυγε για τη δουλειά της, αφήνοντας το μωρό στον πατέρα του. Εκείνος, όπως φαίνεται, εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να κάνει χρήση ναρκωτικών, δίπλα στο παιδί.

Η 1 έτους μικρή λίγη ώρα αργότερα έχασε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί παρείχαν άμεσα εντατική φροντίδα, με αποτέλεσμα η μικρή να σταθεροποιηθεί και να ανακτήσει σταδιακά τις δυνάμεις της.

