Πατήσια: Το βρέφος έβαλε στο στόμα του το ναρκωτικό “μπονσάι”

Ανατροπή στην υπόθεση του ενός έτους βρέφους στα Πατήσια, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες του parapolitika.gr από το Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, το παιδί φέρεται να μην εισέπνευσε κατά λάθος το ναρκωτικό, αλλά να πρόκειται περί παραμέλησης.

Δηλαδή να το έβαλε στο στόμα του χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους γονείς του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για το ναρκωτικό μπονσάι.

Οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν το άτυχο κορίτσι να έχασε τις αισθήσεις του λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών που έκανε ο πατέρας του στον ίδιο χώρο, στο διαμέρισμά τους επί της οδού Αχαρνών, στα Πατήσια.

Στις 8.56 το πρωί Σαββάτου 11/10, έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ και έπειτα από 9 λεπτά, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ ήταν εκεί είχε φτάσει πριν η αστυνομία. Το παιδί εμφάνιζε καλή κλινική κλινική εικόνα και διεκομίσθη συνοδεία περιπολικού στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Στα Επείγοντα οι γιατροί διαπίστωσαν σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του και υποχρεώθηκαν να το διασωληνώσουν και να εισάγουν εσπευσμένα στην Εντατική. Το βρέφος τις τελευταίες ώρες έχει αποσωληνωθεί και είναι σε καλή κατάσταση.

Ο πατέρας συνελήφθη χθες το πρωί από ομάδα της ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές μετέβησαν στο σπίτι, καθώς περίοικοι άκουσαν μία γυναίκα να φωνάζει βοήθεια. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο 27χρονος οδηγείται στη ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών) για τα περαιτέρω και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Αιγύπτιος δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει για σοβαρά αδικήματα στο παρελθόν. Άγνωστο παραμένει το πού βρίσκεται η μητέρα του παιδιού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



