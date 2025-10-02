Πάτρα: 100 επεμβάσεις για την παχυσαρκία στο ΠΓΝΠ κάθε χρόνο – Η ασθένεια της παχυσαρκίας έχει τη θεραπεία της

«Η παχυσαρκία είναι ασθένεια και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση πολλών και σοβαρών συνοδών νοσημάτων και αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως» ανέφερε ο καθηγητής Χειρουργικής του ΠΓΝΠ Γεώργιος Σκρουμπής

02 Οκτ. 2025 20:00
Pelop News

Θεραπευτική απάντηση με θεαματικά αποτελέσματα στην επιδημία της σύγχρονης κοινωνίας, που είναι η παχυσαρκία, δίνει η Χειρουργική της Παχυσαρκίας η οποία πρωτοποριακά εφαρμόζεται στη Μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Σε ετήσια βάση εκτελούνται 100 επεμβάσεις σε ασθενείς οι οποίοι προέρχονται απ’ όλη την Ελλάδα.

«Η βάση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι η αναγνώρισή της ως ασθένεια. Σε αυτό αναμένεται να βοηθήσει και η κυκλοφορία των φαρμάκων. Και το λέω αυτό διότι θα γίνει αντιληπτό από τη στιγμή που κυκλοφορεί φάρμακο υπάρχει και ασθένεια» τόνισε ο καθηγητής Χειρουργικής του ΠΓΝΠ Γεώργιος Σκρουμπής, χθες στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών με αφορμή τη διοργάνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής της Παχυσαρκίας. Το συνέδριο ξεκινάει αύριο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Η παχυσαρκία είναι ασθένεια και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση πολλών και σοβαρών συνοδών νοσημάτων και αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως» ανέφερε ο κ. Σκρουμπής, τονίζοντας όμως ότι υπάρχει θεραπεία.

«Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση της κλινικά σοβαρής παχυσαρκίας αποτελεί την αποτελεσματικότερη και ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση, η οποία σε οργανωμένα κέντρα οδηγεί σε μακροπρόθεσμα ικανοποιητική απώλεια βάρους, σε βελτίωση ή ίαση των συνοδών της παχυσαρκίας νόσων και σε βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ολα τα παραπάνω οδηγούν τελικά σε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των παχύσαρκων ασθενών».

Ο ίδιος, αναφερόμενος στους προβληματισμούς που υπάρχουν σε σχέση με επιπλοκές, εξήγησε ότι «οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι πλέον επεμβάσεις ρουτίνας για τους έμπειρους και άρτια καταρτισμένους ιατρούς. Η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας έχει παρόμοια ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας όσο και μια χολοκυστεκτομή».

ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ο εξειδικευμένος καθηγητής περιέγραψε δύο τύπους χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες γίνονται λαπαροσκοπικά και με τεράστια οφέλη για τους ασθενείς καθώς κινητοποιούνται την ίδια μέρα και παίρνουν εξιτήριο στα πρώτα 24ωρα. Αυτές είναι οι:

ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ η οποία συνίσταται στην εξαίρεση του 80% του στομάχου καταλείποντας έναν επιμήκη γαστρικό θύλακο όγκου περί τα 120 ml.

ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ μέσω της οποίας απομονώνεται ένας μικρός γαστρικός θύλακος 20-30 ml (χωρίς εξαίρεση του περιφερικού στομάχου) και διενεργείται παράκαμψη του δωδεκαδακτύλου.

ΓΑΣΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ η οποία  αποτελεί μία τεχνικά πιο απλοποιημένη τροποποίηση της κλασικής γαστρικής παράκαμψης, στην οποία ωστόσο επιπροστίθεται μεγαλύτερη δυσαπορρόφηση λίπους και συμπλόκων υδατανθράκων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
«Η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων για την κλινικά σοβαρή παχυσαρκία κρίνεται από την απώλεια βάρους και τη διατήρησή της σε βάθος χρόνου, καθώς και τη βελτίωση των συνοδών της παχυσαρκίας νόσων. Οι περισσότερες μελέτες προτείνουν ως όριο επιτυχίας την απώλεια 25% του αρχικού ή 50% του υπερβάλλοντος βάρους και διατήρηση της απώλειας αυτής μακροπρόθεσμα» αναφέρει ο κ. Σκρουμπής τονίζοντας ότι μιλάμε πλέον για μεταβολική χειρουργική με άκρως ευεργετικά αποτελέσματα όπως:

⦁ Βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου ή επίτευξη σταθερής ευγλυκαιμίας
⦁ Μείωση των απαιτούμενων φαρμάκων
⦁ Μείωση εμφραγμάτων, εγκεφαλικών επεισοδίων, καρκίνων και συνολικής θνησιμότητας
⦁ Σταθερή απώλεια βάρους
⦁ Καλύτερη ποιότητα ζωής
⦁ Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα μιλήσουν χειρουργοί, ιατροί άλλων ειδικοτήτων και άλλοι επιστήμονες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας και θα παρουσιάσουν την εμπειρία τους και τα νεότερα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τη διενέργεια επέμβασης.
