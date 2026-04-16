Πάτρα: 12χρονος κατήγγειλε τον πατέρα του – Ζήτησε βοήθεια από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Tο παιδί φέρεται να επικοινώνησε με τον Σύλλογο, καταγγέλλοντας ότι ο πατέρας του το εξανάγκαζε να εργάζεται, περιπλανώμενο σε διάφορες περιοχές της πόλης, πουλώντας αντικείμενα.

16 Απρ. 2026 13:50
Pelop News

Σοβαρή υπόθεση κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκου ερευνάται στην Πάτρα, μετά από καταγγελία που έκανε ο ίδιος ο 12χρονος, ζητώντας βοήθεια από τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρεται να επικοινώνησε με τον Σύλλογο, καταγγέλλοντας ότι ο πατέρας του το εξανάγκαζε να εργάζεται, περιπλανώμενο σε διάφορες περιοχές της πόλης, πουλώντας αντικείμενα. Όπως φέρεται να ανέφερε, τα χρήματα που συγκέντρωνε κατέληγαν στον πατέρα του, ενώ το ίδιο δεν άντεχε άλλο την κατάσταση.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Μετά την καταγγελία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημέρωσε τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία προχώρησε σε ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας του ανηλίκου.

Το παιδί φέρεται να μεταφέρθηκε για προσωρινή φιλοξενία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου και παραμένει υπό φροντίδα, ενώ εξετάζεται η κατάσταση της υγείας του και οι συνθήκες διαβίωσής του.

Σύλληψη του πατέρα

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πατέρας του 12χρονου συνελήφθη, με τις αρχές να διερευνούν την υπόθεση σε βάθος. Τα αδικήματα που εξετάζονται σχετίζονται με την εκμετάλλευση ανηλίκου και πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας παιδιών.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της έγκαιρης καταγγελίας και της παρέμβασης των αρμόδιων φορέων, όταν πρόκειται για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια και τα δικαιώματα των παιδιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ