Πάτρα – 12ο Δημοτικό Σχολείο: Οδεύει για ματαίωση το έργο

Η «Π» ανέδειξε το θέμα της καθυστέρησης των εργασιών, καθώς μετά τις ανασκαφές έχουν συσσωρευτεί μπάζα, τα οποία εμποδίζουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας να προχωρήσει την εκσκαφή σε μεγαλύτερο βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση και το βάθος των αρχαιολογικών ευρημάτων.

17 Οκτ. 2025 17:00
Pelop News

Στον «αέρα» βρίσκεται η υλοποίηση της κατασκευής του νέου σχολικού κτιρίου για το 12ο Δημοτικό Πατρών, στην περιοχή της πλατείας Βουδ, καθώς η ανεύρεση αρχαιοτήτων είναι πιθανό να οδηγήσει στη ματαίωσή του.

Χθες, η «Π» ανέδειξε το θέμα της καθυστέρησης των εργασιών, καθώς μετά τις ανασκαφές έχουν συσσωρευτεί μπάζα, τα οποία εμποδίζουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας να προχωρήσει την εκσκαφή σε μεγαλύτερο βάθος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση και το βάθος των αρχαιολογικών ευρημάτων.

Με δεδομένο ότι έχουν ήδη εντοπιστεί κατάλοιπα που χρονολογούνται στη ρωμαϊκή περίοδο και θεωρούνται σημαντικής αξίας, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν αρχαιότητες και σε άλλα σημεία του οικοπέδου.

Τις ανησυχίες αυτές επιβεβαιώνει ο αντιδήμαρχος Εργων, Παναγιώτης Μελάς, ο οποίος δήλωσε στην «Π»:
«Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα αυτοψία στο οικόπεδο του 12ου Δημοτικού Σχολείου, παρουσία εκπροσώπων της Εφορείας Αρχαιοτήτων και ενημερωθήκαμε για τα μπάζα. Η απομάκρυνσή τους έχει ήδη προγραμματιστεί και θα γίνει σύντομα, ώστε να συνεχιστούν οι εκσκαφές και να διαπιστώσουμε τι ακριβώς ισχύει. Ωστόσο, επειδή έχουν εντοπιστεί αρχαία στον χώρο, μας προβληματίζει το κατά πόσο το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου επαρκεί για την ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου.

Ολα θα ξεκαθαρίσουν μετά τις εκσκαφές που θα πραγματοποιήσουν τα συνεργεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, ωστόσο, ως Δήμος, εξετάζουμε ήδη εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση του έργου σε άλλη τοποθεσία».

Υπενθυμίζεται ότι η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 3.403.800 ευρώ, και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή τοποθεσίας, είναι προφανές ότι θα χρειαστεί νέα μελέτη, γεγονός που -ανεξαρτήτως χρηματοδότησης- θα επιφέρει σημαντική καθυστέρηση στην κατασκευή του σχολείου.

Ευχής έργον θα ήταν οι επόμενες εκσκαφές να μην αποκαλύψουν νέα αρχαιολογικά ευρήματα στο οικόπεδο απέναντι από την πλατεία. Ωστόσο, δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή είναι πλούσια σε αρχαιότητες, οι πιθανότητες δεν είναι πολλές και η ταλαιπωρία γονέων και μαθητών, που μεταφέρονται με λεωφορεία στο σχολικό συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Ζαρουχλεΐκων, φαίνεται πως θα συνεχιστεί.
