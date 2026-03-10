Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο

Περιπλέκεται το σενάριο για την κατασκευή του νέου κτιρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, καθώς εντοπίστηκαν αρχαία και σε άλλα σημεία του χώρου.

Η «Π» είχε καταγράψει εδώ και μήνες, μέσα από σχετικά ρεπορτάζ, ότι η κατασκευή του σχολείου βρίσκεται στον «αέρα» λόγω σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι επόμενες ανασκαφικές εργασίες επρόκειτο να δείξουν οριστικά αν τελικά θα κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο το νέο σχολικό κτίριο, το οποίο πληροί τα σύγχρονα πρότυπα και θα προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες υποδομές.

Τις τελευταίες ημέρες μηχανήματα τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Αχαΐας έχουν ξεκινήσει εντατικές εργασίες στον χώρο, κάνοντας τομές στο έδαφος, όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία, και σε άλλα σημεία του οικοπέδου.

Ο αντιδήμαρχος Eργων Παναγιώτης Μελάς δήλωσε: «Εχουν βρεθεί αρχαία σε ορισμένα σημεία, όμως δεν γνωρίζω ακόμη σε ποια έκταση και με ποια σημασία. Συνεχίζουμε τις τομές στο έδαφος για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και σε άλλα σημεία, ώστε να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε».

Οπως ανέφερε, σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Εάν, πάντως, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της «Π» για αρχαιολογικά ευρήματα σε μεγάλο μέρος του οικοπέδου, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα είναι αρνητική για το νέο κτίριο.

Σε αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου θα αναγκαστούν να αναζητήσουν άλλο χώρο για την κατασκευή του κτιρίου του 12ου Δημοτικού, ωστόσο, κάτι τέτοιο θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα συνεχίσει να ισχύει η χρηματοδότηση των 3,4 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Όλα αυτά τα χρόνια, οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου και οι γονείς τους υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά με λεωφορεία προς το σχολικό συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Ζαρουχλεΐκων-μια κατάσταση που, όπως φαίνεται, θα συνεχιστεί.

