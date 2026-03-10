Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο

Η «Π» είχε καταγράψει εδώ και μήνες, μέσα από σχετικά ρεπορτάζ, ότι η κατασκευή του σχολείου βρίσκεται στον «αέρα» λόγω σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων

Πάτρα - 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο
10 Μαρ. 2026 16:28
Pelop News

Περιπλέκεται το σενάριο για την κατασκευή του νέου κτιρίου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στο οικόπεδο της πλατείας Βουδ, καθώς εντοπίστηκαν αρχαία και σε άλλα σημεία του χώρου.

Η «Π» είχε καταγράψει εδώ και μήνες, μέσα από σχετικά ρεπορτάζ, ότι η κατασκευή του σχολείου βρίσκεται στον «αέρα» λόγω σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι επόμενες ανασκαφικές εργασίες επρόκειτο να δείξουν οριστικά αν τελικά θα κατασκευαστεί στο συγκεκριμένο σημείο το νέο σχολικό κτίριο, το οποίο πληροί τα σύγχρονα πρότυπα και θα προσφέρει στους μαθητές τις απαραίτητες υποδομές.

Τις τελευταίες ημέρες μηχανήματα τόσο του Δήμου Πατρέων όσο και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Αχαΐας έχουν ξεκινήσει εντατικές εργασίες στον χώρο, κάνοντας τομές στο έδαφος, όπου έχουν εντοπιστεί αρχαία, και σε άλλα σημεία του οικοπέδου.

Ο αντιδήμαρχος Eργων Παναγιώτης Μελάς δήλωσε: «Εχουν βρεθεί αρχαία σε ορισμένα σημεία, όμως δεν γνωρίζω ακόμη σε ποια έκταση και με ποια σημασία. Συνεχίζουμε τις τομές στο έδαφος για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και σε άλλα σημεία, ώστε να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε».

Οπως ανέφερε, σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Εάν, πάντως, επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες της «Π» για αρχαιολογικά ευρήματα σε μεγάλο μέρος του οικοπέδου, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η εισήγηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα είναι αρνητική για το νέο κτίριο.

Σε αυτή την περίπτωση, οι υπηρεσίες του Δήμου θα αναγκαστούν να αναζητήσουν άλλο χώρο για την κατασκευή του κτιρίου του 12ου Δημοτικού, ωστόσο, κάτι τέτοιο θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων, ενώ παραμένει άγνωστο αν θα συνεχίσει να ισχύει η χρηματοδότηση των 3,4 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

Όλα αυτά τα χρόνια, οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου και οι γονείς τους υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά με λεωφορεία προς το σχολικό συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Ζαρουχλεΐκων-μια κατάσταση που, όπως φαίνεται, θα συνεχιστεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:17 Γιατί προφυλακίστηκε ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:16 Το «όπλο» που βοηθά να μένουμε ψύχραιμοι στο στρες
17:12 Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και μέτρα για χαμηλότερους λογαριασμούς
17:08 Προφυλακίστηκε ο 48χρονος που απειλούσε να ανατιναχθεί έξω από τη ΓΑΔΑ
17:05 Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον: Τα νέα δημοσιεύματα μιλούν για σχέση που δυναμώνει
17:00 Γιώργος Φλωρίδης στην «Π»: «Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επίθεση στη Δικαιοσύνη» ΒΙΝΤΕΟ
16:57 Στενά του Ορμούζ: Νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη για την ασφάλεια στην περιοχή
16:57 Καναδάς: Συναγερμός μετά από πυροβολισμούς στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο
16:52 Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοβ με την Παρί – Πότε θα κριθεί η συμμετοχή του Μόρις
16:46 Γιώργος Πανουσόπουλος: Η ζωή, η οικογένεια και το ξεχωριστό αποτύπωμά του στο ελληνικό σινεμά
16:43 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς
16:38 Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας
16:31 Γ’ Εθνική: Τότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και play outs
16:28 Πάτρα – 12ο Δημοτικό: Τα αρχαία «διώχνουν» το σχολείο
16:23 Ανησυχία για το ψωμί μετά το νέο ενεργειακό σοκ – Τι λένε οι αρτοποιοί για τις τιμές
16:20 Η Βρετανία απορρίπτει προσωρινά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών
16:12 Άκης Δείξιμος για Κώστα Δόξα: Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο αδερφός μου θα δικαιωθεί
16:09 Σοκ στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου: Εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μέσης Ανατολής μετά από επίθεση με drone
16:04 Ο Άραξος, οι «λύκοι» και ο «Σκορπιός» – Το σχέδιο της ΕΥΠ για έλεγχο και προστασία
15:56 Η εποχή των αλλεργιών άρχισε – Τι να κάνετε από τώρα για να προστατευτείτε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ