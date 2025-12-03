Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του

Ένας 15χρονος συνελήφθη στην Πάτρα μετά την άρνησή του να επιδείξει ταυτότητα και τη φυγή του από αστυνομικό έλεγχο. Στην κατοχή του βρέθηκε κατσαβίδι, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για πλημμελή εποπτεία ανηλίκου.

Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
03 Δεκ. 2025 11:07
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Πάτρα, όταν ο ανήλικος αρνήθηκε να επιδείξει ταυτότητα και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε κατσαβίδι μετασκευασμένο με μονωτική ταινία.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος συνελήφθη χθε το βράδυ από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης καθώς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου αρνήθηκε να προσκομίσει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας και τράπηκε σε φυγή πεζός. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, στο πλαστικό μέρος του οποίου είχε τυλιχθεί μονωτική ταινία. Το αντικείμενο κατασχέθηκε.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

