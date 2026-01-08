Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει μπροστά του – Τον έβγαλε και βίντεο

Κατηγορείται για σωματική βλάβη αδυνάμου προσώπου – Έρευνα από τη Δίωξη Εγκλημάτων Πατρών

Πάτρα: 16χρονος ανάγκασε 15χρονο να γονατίσει μπροστά του - Τον έβγαλε και βίντεο Φωτογραφία αρχείου
08 Ιαν. 2026 12:46
Pelop News

Δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδυνάμου προσώπου σχηματίστηκε σε βάρος ενός 16χρονου αλλοδαπού από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από καταγγελία για επίθεση σε 15χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος κατηγορούμενος εξανάγκασε το θύμα να γονατίσει και στη συνέχεια το γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, ενώ παράλληλα το εξύβριζε. Το περιστατικό φέρεται να έχει καταγραφεί από τον ίδιο τον δράστη με το κινητό του τηλέφωνο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και το ενδεχόμενο διακίνησης του βίντεο, ενώ η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων για τα περαιτέρω.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς έρχεται να προστεθεί σε σειρά υποθέσεων βίας μεταξύ ανηλίκων, με τις Αρχές να υπογραμμίζουν την ανάγκη πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης τόσο από την οικογένεια όσο και από το σχολικό περιβάλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
