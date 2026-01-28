Πάτρα: 2.000 ετησίως με το ΕΚΑΒ και αμέτρητες με ΙΧ οι διακομιδές από τον Πύργο στην Πάτρα

Αντικείμενο διαμάχης των γιατρών έχουν γίνει οι εκατοντάδες διακομιδές από τα περιφερειακά νοσοκομεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και στον «Αγ. Ανδρέα». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΚΑΒ, κάθε χρόνο, μόνο από το νοσοκομείο του Πύργου, διακομίζονται 2.000 περιστατικά. Επίσης ένας μεγάλος αριθμός πολιτών μετακινείται στην Πάτρα με ιδιωτικά μέσα ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία της νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου.

Ειδικότερα οι αναίτιες διακομιδές από το νοσοκομείο του Πύργου τέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε προχθές στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας υπό τον διοικητή Ηλία Θεοδωρόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», στη διάρκειά της επικράτησε ένταση ιδιαίτερα από τους γιατρούς της Πάτρας, οι οποίοι καλούνται να απορροφήσουν και τις διακομιδές στα 400 – 500 περιστατικά που αντιμετωπίζουν στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε κάθε εφημερία.

Οπως ανέφεραν οι ίδιοι, η πλειοψηφία των περιστατικών που διακομίζονται δεν χρήζουν τριτοβάθμιας αντιμετώπισης και μπορούν να καλυφθούν πλήρως στο νοσοκομείο του Πύργου. Γιατί όμως οι γιατροί του Πύργου τα στέλνουν στην Πάτρα;

Οπως άφησε να εννοηθεί, δεν είναι θέμα υποστελέχωσης μιας και σήμερα υπηρετούν στο νοσοκομείο τέσσερις παθολόγοι από έναν που ήταν το 2022 ενώ ενισχύονται στις εφημερίες και από γιατρούς της Πάτρας, αλλά θέμα ανασφάλειας και αδυναμίας ανάληψης της ευθύνης του ασθενούς, όταν κρίνουν ότι είναι λίγο βαρύτερο από τα συνηθισμένα περιστατικά.

Αυτό έχει ως συνέπεια να καλλιεργηθεί ανασφάλεια και έλλειψη εμπιστοσύνης και στους πολίτες της Ηλείας. Εχει καταγραφεί, ιδιαίτερα μετά την παράδοση του νέου δρόμου, αρκετοί ασθενείς να μην πηγαίνουν καν στο οικείο νοσοκομείο αλλά απευθείας με ιδιωτικό μέσο να μεταφέρονται στο εφημερεύον νοσοκομείο της Πάτρας.

Η επανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών είναι θέμα καθαρά ιατρικό. Οι υπηρετούντες γιατροί οφείλουν να διαχειριστούν την ανασφάλειά τους ή οποιοδήποτε άλλο θέμα τους κρατάει πίσω, και να εργαστούν ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οταν βέβαια δεν συμβαίνει αυτό, οφείλει να παρέμβει η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και το υπουργείο ώστε να δώσουν λύση. Τα επείγοντα της Πάτρας δεν μπορούν να υποδέχονται αναίτιες διακομιδές.

Κι αυτό επισημάνθηκε σε όλους τους τόνους από τους συμμετέχοντες στην προχθεσινή σύσκεψη.

Βέβαια η τακτική των διακομιδών καλλιεργήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την τοπική και την κεντρική διοίκηση προκειμένου να αποφύγουν την αρνητική εξέλιξη για κάποιον ασθενή. Αντί να μεριμνήσουν να στελεχώσουν πλήρως και με όλες τις ειδικότητες τα περιφερειακά νοσοκομεία άναψαν πράσινο φως για διακομιδές χωρίς προϋποθέσεις. Ετσι φτάσαμε ετησίως, μόνο με το ΕΚΑΒ και μόνο από το νοσοκομείο του Πύργου, να διακομίζονται 2.000 περιστατικά στην Πάτρα.

Βέβαια, ούτε η προχθεσινή σύσκεψη οδήγησε σε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα πέραν της υπόδειξης στους γιατρούς του Πύργου να διαχειριστούν την ανασφάλειά τους και να ζυγίζουν περισσότερο την απόφαση των διακομιδών.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι διοικητές των νοσοκομείων ΠΓΝΠ Δημήτρης Μπάκος, «Αγ. Ανδρέα» Ιωάννης Μπάκαβος, Πύργου Σπύρος Πολίτης, οι διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΓΝΠ Ευάγγελος Λιάτσικος, «Αγ. Ανδρέα» Αθανάσιος Χονδρομάρας και Πύργου Νίκος Χαροκόπος, οι διευθυντές Παθολογικών Κλινικών Μάρκος Μαραγκός (ΠΓΝΠ), Χρήστος Μπίκας («Αγ. Ανδρέα») και Κώστας Αλεξόπουλος (Πύργου) και οι διευθυντές των ΤΕΠ Ελένη Παυλίδου (ΠΓΝΠ), Αγλαΐα Σταυροθανασοπούλου («Αγ. Ανδρέα») και Νίκος Χαροκόπος (Πύργου).

Εν τω μεταξύ, σήμερα και ώρα 12, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Νοσοκομείο Μεσολογγίου με σύνθημα τη σωτηρία των περιφερειακών νοσοκομείων.

Η «Π» αναζήτησε τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλία Θεοδωρόπουλο προκειμένου να φιλοξενήσει, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, τις απόψεις του αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Κατά συνέπεια υπήρξε άρνηση τοποθέτησης και από τους άλλους εμπλεκόμενους καθώς τους έχει απαγορευτεί η δημόσια τοποθέτηση χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί η σχετική άδεια.

