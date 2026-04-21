Πάτρα: 200 σπουδαστές της ΣΜΥΑ προσκύνησαν στον Άγιο Ανδρέα

Θερμή υποδοχή από τον Μητροπολίτη Πατρών – Μήνυμα πίστης και προσφοράς προς την πατρίδα

21 Απρ. 2026 17:38
Τον Εβδομάδα του Θωμά, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 20 Απριλίου, περίπου 200 σπουδαστές της Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), συνοδευόμενοι από δέκα αξιωματικούς, πραγματοποίησαν προσκυνηματική επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Τους σπουδαστές υποδέχθηκε ο Χρυσόστομος μαζί με τους ιερείς του ναού, σε μια επίσκεψη με έντονο πνευματικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους, οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την Αγία Κάρα και τον Σταυρό του Μαρτυρίου του Απόστολος Ανδρέας, ενώ ακολούθησε πνευματική ξενάγηση στον ναό από τον Μητροπολίτη.

Στην ομιλία του, ο κ. Χρυσόστομος απηύθυνε αναστάσιμες ευχές προς τους νέους, τονίζοντας τη σημασία της πίστης, της αποστολής και της προσφοράς προς την πατρίδα. Παράλληλα, τους προέτρεψε να διατηρούν ζωντανά τα ιδανικά και τις αξίες του έθνους, για τα οποία αγωνίστηκαν οι πρόγονοι.

Ως ένδειξη ευλογίας, προσφέρθηκε σε όλους από μία ιερή εικόνα του Αποστόλου Ανδρέα, ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε μικρή δεξίωση προς τιμήν τους.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων που συνδυάζουν την εκπαίδευση με την πνευματική καλλιέργεια, αναδεικνύοντας τη σύνδεση των νέων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με την ιστορική και θρησκευτική παράδοση της χώρας.

