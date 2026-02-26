Πάτρα: 23χρονος αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή του με χάπια

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πάτρα μετά από περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας με πρωταγωνιστή έναν 23χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να κατανάλωσε άγνωστη ποσότητα χαπιών.

Στο σημείο ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

