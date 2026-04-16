Πάτρα: 35 χρόνια μετά, η πόλη τιμά τα έξι θύματα της φονικής έκρηξης στη Βότση

Σε κλίμα μνήμης και συγκίνησης θα τελεστεί την Κυριακή 19 Απριλίου το ετήσιο μνημόσυνο για τους έξι Πατρινούς που έχασαν τη ζωή τους στην πολύνεκρη έκρηξη της οδού Βότση. Τριάντα πέντε χρόνια μετά την τραγωδία που σημάδεψε την Πάτρα, η πόλη επιστρέφει στο σημείο του μαρτυρίου για να τιμήσει τους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα.

16 Απρ. 2026 12:46
Pelop News

Την Κυριακή 19 Απριλίου, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο για τα έξι θύματα της φονικής έκρηξης στην οδό Βότση, σε μια από τις πιο βαριές επετείους για τη συλλογική μνήμη της Πάτρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη διασταύρωση των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του βρετανικού υποπροξενείου, εκεί όπου έχει ανεγερθεί το μνημείο για τους αδικοχαμένους συμπολίτες.

Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια από την τραγική έκρηξη της 19ης Απριλίου 1991, ένα γεγονός που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πόλη και χαράχτηκε στη μνήμη των Πατρινών ως μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Η ετήσια επιμνημόσυνη τελετή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την πόλη, που κάθε χρόνο επιστρέφει σε εκείνο το σημείο για να αποδώσει φόρο τιμής.

Τα έξι θύματα της έκρηξης ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος, 58 ετών, ο Βασίλης Κυριακόπουλος, 53 ετών, ο Γιάννης Καυκάς, 25 ετών, η Όλγα Στραγγαλινού, 25 ετών, ο Δημήτρης Σεϊτανίδης, 23 ετών, και η Γεωργία Βέρρα, 24 ετών. Τα ονόματά τους παραμένουν δεμένα με μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ πραγματικά για την τοπική κοινωνία, αλλά και με την ανάγκη να μη σβήσει ποτέ η μνήμη εκείνης της ημέρας.

Το μνημόσυνο δεν είναι μόνο μια τυπική τελετή μνήμης. Είναι μια υπενθύμιση ότι η Πάτρα συνεχίζει να κουβαλά το βάρος εκείνης της τραγωδίας και να τιμά, με σταθερότητα και σεβασμό, τους ανθρώπους που χάθηκαν με τόσο βίαιο τρόπο. Γι’ αυτό και κάθε αντίστοιχη επέτειος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ειδικά όταν αφορά ένα γεγονός που σημάδεψε βαθιά την πόλη και τις οικογένειες των θυμάτων.

