Πάτρα: 70 αιτήματα την ημέρα στο Sense City – Συζήτηση για την καθαριότητα στο δημοτικό συμβούλιο

Ενα διαρκές και ορατό πρόβλημα, που δεν χωρά εύκολες δικαιολογίες, είναι η καθαριότητα στην Πάτρα. Η εικόνα των υπερχειλισμένων κάδων, των ογκωδών απορριμμάτων που «ξεχνιούνται» σε πεζοδρόμια και πλατείες και της ανακύκλωσης που λειτουργεί περισσότερο ως σύνθημα παρά ως πράξη, επανήλθε με ένταση στη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Αφορμή, η γραπτή ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βαγγέλη Καραχάλιου, την οποία ανέγνωσε στο Σώμα ο Αποστόλης Σταθόπουλος.

Η παρέμβαση Καραχάλιου επισήμανε ότι οι περισσότεροι πολίτες διαπιστώνουν καθημερινά μια γενικευμένη επιδείνωση της κατάστασης, που δεν αφορά μόνο «δύσκολες» γειτονιές ή συγκυριακές περιόδους, αλλά το σύνολο της πόλης. Το ερώτημα δεν περιορίστηκε στη διαπίστωση του προβλήματος, αλλά ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις: επιχειρησιακό σχέδιο, χρονοδιάγραμμα, πραγματικά στοιχεία για το προσωπικό και τον εξοπλισμό, ποσοστά ανακύκλωσης και διαφανή ενημέρωση των πολιτών.

Από την πλευρά της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η Ελένη Καρατζά παρουσίασε μια εικόνα αντικειμενικών δυσκολιών. Τα αιτήματα για απομάκρυνση ογκωδών έχουν πολλαπλασιαστεί, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες του υπάρχοντος προσωπικού, το οποίο –όπως τονίστηκε– είναι μεγάλης ηλικίας και καλείται να σηκώνει βαριά φορτία. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: από 150 αιτήματα τον μήνα το 2017, σε περιόδους αιχμής φτάνουμε σήμερα στα 70 την ημέρα, όταν η επιχειρησιακή δυνατότητα δεν ξεπερνά τα 30.

Η πολιτική απάντηση της δημοτικής αρχής κινήθηκε σε γνώριμο μοτίβο. Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης έκανε λόγο για υποστελέχωση που επιβάλλεται από την κεντρική πολιτική, για απαγορεύσεις προσλήψεων και για άρνηση αύξησης των δημοτικών τελών, ώστε να μη μετακυλιστεί το κόστος στους πολίτες. Παράλληλα, μετέθεσε σημαντικό μέρος της ευθύνης στην «ατομική ευθύνη» πολιτών και επαγγελματιών, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης, που –όπως υποστήριξε– θα έπρεπε να βαρύνει τους παραγωγούς συσκευασιών και όχι τους δήμους. Επισήμανε επίσης ότι το προσεχές διάστημα θα τρέξει μια νέα καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων για τα όσα κάνει ο Δήμος αλλά και όσα οφείλουμε να κάνουμε οι πολίτες. Από την πλευρά του αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μιχάλη Αναστασίου τονίστηκε ότι οι υπηρεσίες προχωρούν στην αποκομιδή των πράσινων κάδων καθημερινά και των μπλε κάδων ανακύκλωσης ανά δεύτερη μέρα, με στόχο σύντομα όλοι να μαζεύονται καθημερινά.

Εδώ όμως αναδεικνύεται το κρίσιμο κενό. Παρά τις εκτενείς τοποθετήσεις, δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις ούτε για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, ούτε για τα πραγματικά ποσοστά ανακύκλωσης, όπως επεσήμανε εύστοχα ο Αποστόλης Σταθόπουλος. Η επίκληση των αντικειμενικών δυσκολιών και των ευθυνών άλλων φορέων μπορεί να εξηγεί, δεν αρκεί όμως για να πείσει. Η καθαριότητα δεν είναι θεωρητικό ζήτημα αρμοδιοτήτων, αλλά καθημερινό βίωμα.

Ο κ. Αναστασίου από την πλευρά του, εκτίμησε ότι «η Πάτρα είναι καθαρότερη από ποτέ σε σχέση με τον ιδιώτη που υπήρχε πριν», ενώ στάθηκε στο γεγονός πως αναμένονται σύντομα 43 προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων και ακόμα 74 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Στόχος είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν μπορεί η δημοτική αρχή να εφαρμόσει ένα σχέδιο για μια πιο καθαρή πόλη. Μέχρι τότε, η Πάτρα θα συνεχίσει να ζει με την αντίφαση που όλοι αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά λύση δεν δίνεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



