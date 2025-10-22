Πάτρα: 77χρονος βγήκε στο μπαλκόνι του με κουζινομάχαιρο και έντονα φορτισμένος ψυχολογικά

Στην Πάτρα συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στην περιοχή της Αγυιάς, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αιγαίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 77χρονος άνδρας φέρεται να βρίσκεται σε φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση και έχει βγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του κρατώντας κουζινομάχαιρο!

Έχουν σπεύσει στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., μεταξύ των οποίων και ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές, καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε επικίνδυνη ενέργεια και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του ηλικιωμένου και των περιοίκων.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο σπίτι βρίσκεται και η σύζυγος του 77χρονου, την οποία οι αρχές προσπαθούν να κρατήσουν σε ασφαλή απόσταση. Παράλληλα αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από το σημείο.

Πλέον η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στην έντονη αυτή ψυχολογική κατάσταση.

