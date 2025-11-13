Πάτρα: Αφόρητη ταλαιπωρία στην Αγυιά – Κυκλοφοριακή παράλυση λόγω των έργων του Βιολογικού

Πάτρα: Αφόρητη ταλαιπωρία στην Αγυιά - Κυκλοφοριακή παράλυση λόγω των έργων του Βιολογικού
13 Νοέ. 2025 18:02
Pelop News

Δύσκολες στιγμές βιώνουν εδώ και περίπου δύο μήνες οι κάτοικοι της Αγυιάς, εξαιτίας των εργασιών για την επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Πάτρας. Η οδός Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει αποκλεισμένη και ανασκαμμένη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες παρακάμψεις, ακόμα και μέχρι την περιοχή γύρω από το Κολυμβητήριο, για να φτάσουν στα σπίτια τους. Οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες, προσθέτοντας κόπο, κόστος και άγχος στους πολίτες, ενώ η κυκλοφορία στο κέντρο της Αγυιάς έχει σχεδόν παραλύσει.

Οι επαγγελματίες της περιοχής καταγγέλλουν τον Δήμο για καθυστερήσεις που πλήττουν σοβαρά την οικονομική τους δραστηριότητα. Οπως δηλώνουν, η περιορισμένη προσβασιμότητα αποτρέπει τους πελάτες από να επισκεφθούν τα καταστήματά τους, με αποτέλεσμα τον δραματικό περιορισμό του τζίρου τους. Μερικοί αναφέρουν ότι η κατάσταση καθιστά σχεδόν αδύνατη τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, ενώ η αίσθηση εγκατάλειψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκαλεί έντονο θυμό και αγανάκτηση.

Το έργο είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς θα συνδέσει περιοχές που μέχρι σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του Βιολογικού, περιορίζοντας τη ρύπανση και προστατεύοντας το περιβάλλον. Παρά τις προσωρινές δυσκολίες, η επέκταση του Βιολογικού αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής στην Αγυιά, να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι ζητούν άμεση ενημέρωση, αυξημένη σήμανση των παρακάμψεων και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να μειωθεί η ταλαιπωρία, ενώ οι επαγγελματίες απαιτούν μέτρα στήριξης για να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
