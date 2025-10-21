Πάτρα – Αγνοούμενος ψαροντουφεκάς: Τι εντοπίστηκε από το Λιμενικό

Στο κόκκινο η αγωνία για την τύχη του 35χρονου πατρινού ψαροντουφεκά που αγνοείται από το πρωί το Σαββάτου 18/10/2025, στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου.

Πάτρα - Αγνοούμενος ψαροντουφεκάς: Τι εντοπίστηκε από το Λιμενικό Φωτογραφία αρχείου
21 Οκτ. 2025 8:17
Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται σήμερα Τρίτη 21/10/2025 οι έρευνες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας,  για τον εντοπισμό του 35χρονου πατρινού ψαροντουφεκά, που αγνοείται από το πρωί του Σαββάτου 18/10/2025, στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, στο ύψος του Κάστρου, όπου και μετέβη για υποβρύχιο ψάρεμα.

Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται σε θάλασσα και στεριά συμμετέχουν δύτες, ιδώτες αλιείς και εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Στην ακτή, όπου σύμφωνα με μαρτυρία εθεάθη για τελευταία φορά, ο 35χρονος βρέθηκαν προσωπικά του αντικείμενα.

«Εχουμε επιστρατεύσει κάθε δυνατό μέσο» ανέφεραν στο pelop.gr, πηγές του Λιμενικού, την ώρα που έχει διερευνθεί η περίμετρος των ερευνών, δεδομένου πως στο σημείο υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο νεαρός πατρινός ψαροντουφεκάς, έφθασε στην περιοχή του Κάστρου πλησίον της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, πρωινές ώρες του Σαββάτου  και σύμφωνα με μαρτυρία εθεάθη να «βουτά» στη θαλάσσια περιοχή φέροντας πλήρη εξοπλισμό για υποβρύχιο ψάρεμα.

Οι ώρες όμως περνούσαν, με τη μητέρα του μετά τις άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας με τον γιό της, περίπου στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, να επικοινωνεί με τις Αρχές δηλώνοντας την εξαφάνισή του.

Αμεσα σήμανε συναγερμός στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών και ξεκίνησαν οι έρευνες.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 19/10/2025

«Τις απογευματινές ώρες χθες , ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας, του Ρίου και του Αιγίου για έναν αγνοούμενο 35χρονο ημεδαπό υποβρύχιο αλιέα, ο οποίος είχε μεταβεί τις πρωινές ώρες της 18/10/2025 για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ» της Αχαΐας και έκτοτε αγνοούταν. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από ένα Περιπολικό σκάφος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.(ΠΛΣ), ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και τρία περιπολικά οχήματα του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ από ξηράς, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και παραπλέοντα πλοία, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου».

 
