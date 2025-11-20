Πάτρα: Άγνωστοι πέταξαν τα προστατευτικά του σιντριβανιού για να συνεχίσουν τα γκράφιτι – Γιώργος Ρώρος: «Άμεση φύλαξη των μνημείων»

– Παρέμβαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων

Πάτρα: Άγνωστοι πέταξαν τα προστατευτικά του σιντριβανιού για να συνεχίσουν τα γκράφιτι - Γιώργος Ρώρος: «Άμεση φύλαξη των μνημείων» Φωτο: Γιώργος Ρώρος
20 Νοέ. 2025 9:52
Παρέμβαση για την κατάσταση που επικρατεί στο σιντριβάνι στο πάνω μέρος της πλατείας Γεωργίου έκανε ο έμπορος και αυτοδιοικητικός παράγοντας Γιώργος Ρώρος, καταγγέλλοντας ότι άγνωστοι πέταξαν τα προστατευτικά που είχαν τοποθετηθεί, προκειμένου να συνεχίσουν τα γκράφιτι πάνω στο μνημείο.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων έχει ήδη αναλάβει τις εργασίες συντήρησης στο ιστορικό συντριβάνι. Ωστόσο, η έλλειψη βασικής φύλαξης επιτρέπει φθορές που ακυρώνουν την προσπάθεια αποκατάστασης.

Ο κ. Ρώρος επισημαίνει ότι ο Δήμος Πατρέων έχει υποχρέωση να μεριμνήσει άμεσα για την προστασία των μνημείων της πόλης, όπως το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», τα σιντριβάνια, τους φανοστάτες και συνολικά τους δημόσιους χώρους της πλατείας. «Εκτός αν η βρόμικη εικόνα μάς έγινε συνήθεια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

 

Πάτρα: Άγνωστοι πέταξαν τα προστατευτικά του σιντριβανιού για να συνεχίσουν τα γκράφιτι - Γιώργος Ρώρος: «Άμεση φύλαξη των μνημείων»

