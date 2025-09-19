Πάτρα: Αγώνας δρόμου για αντιπλημμυρικά – Μάχη με το χρόνο σε μπάλα, Ξερόλακκα και Βούντενη

Αναγκαία είναι τα αντιπλημμυρικά έργα σε Μπάλα, Βούντενη και Ξερόλακα μετά τη φωτιά του Αυγούστου

Πάτρα: Αγώνας δρόμου για αντιπλημμυρικά - Μάχη με το χρόνο σε μπάλα, Ξερόλακκα και Βούντενη
19 Σεπ. 2025 18:00
Pelop News

Σήμα ετοιμότητας και επιφυλακής εκπέμπει το Δασαρχείο Πατρών για την άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στα ορεινά τμήματα των προαστίων της πόλης τα οποία επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές του Αυγούστου, με κυριότερες περιοχές εκείνες στου Μπάλα κι επάνω από Βούντενη και Ξερόλακκα.

Οπως αποκάλυψε μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο δασάρχης Πατρών Σταύρος Βαρβατσούλης, είναι σε εξέλιξη η σύνταξη μελέτης σχετικών έργων από το Δασαρχείο Πατρών, προκειμένου να οριστεί στη συνέχεια το ύψος της χρηματοδότησης και να δεσμευθεί το εν λόγω ποσό από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Μετά από αίτημα του Δασαρχείου, έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο επιθεωρητή στο τμήμα μελετών της διεύθυνσης δασών, η ευθύνη της σύνταξης μελετών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στ. Βαρβατσούλης και πρόσθεσε: «Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία του να μελετηθούν οι πληγείσες περιοχές και να ληφθούν στοιχεία, για να καταλήξουμε στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο πεδίο. Ως Δασαρχείο ενεργήσαμε άμεσα, από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τις πυρκαγιές, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα και προχωρώντας στην ανάλογη ανάθεση».

Σύμφωνα με τον Στ. Βαρβατσούλη: «Η περιοχή του Μειλίχου αποτελεί βασική προτεραιότητα. Οι ορεινές-ημιορεινές περιοχές στου Μπάλα και πάνω από την Ξερόλακκα και τη Βούντενη αποτελούν την κύρια εστίαση της δασικής υπηρεσίας. Εκεί φαίνεται πως υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ανάγκες».

Από τον δασάρχη Πατρών, όμως, εκφράζεται κι ένας ακόμη προβληματισμός για το εάν επαρκεί το υπάρχον υλικό από καμένους κορμούς για να γίνουν αντιπλημμυρικά στηρίγματα ή αν πρέπει να γίνουν προμήθειες από το εμπόριο. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στ. Βαρβατσούλης: «Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δυστυχώς δεν έχει απομείνει πολύ υλικό για κορμόδεμα και πιθανότατα θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές κινήσεις ενίσχυσης, π.χ. να εισάγουμε σανίδες από το εμπόριο αντί για καμένη ξυλεία. Βλέπετε, εκείνα τα σημεία δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή βλάστηση, Αντίστοιχη αδυναμία φαίνεται πως υπάρχει και στη δυτική Αχαΐα, στην πρώτη φωτιά».
Να σημειωθεί ότι στην περιοχή είχαν γίνει σε παλιότερες δεκαετίες υδρονομικά φράγματα, όμως, πλέον, έχει διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στα Λεχαινά! ΒΙΝΤΕΟ
21:07 «Έβλεπε» παθολογικά αίτια στα νεκρά βρέφη της Αμαλιάδας και τέθηκε σε αργία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης
21:00 Stalking: Η αόρατη βία της καθημερινότητας
20:53 Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
20:39 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εξερράγη μηχανισμός με γκαζάκι!
20:27 «Παντού κοριοί, κατσαρίδες γεμάτο, να μην σταματήσει κανείς να προσπαθεί και να βοηθάει» συγκλονίζουν ο 25χρονος και ο 21χρονος που είχαν προφυλακιστεί για τη φωτιά στην Πάτρα
20:16 Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Ο Θ. Γεωργακόπουλος συνεχίζει στον Ερμή
20:02 Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»: Ο Προμηθέας έχασε από τον ΑΟ Μυκόνου – Φωτογραφίες
20:00 Η σήψη παραμένει μια σιωπηλή πανδημία – 120.000 περιστατικά το χρόνο στην Ελλάδα
19:56 «Αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει ή κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μετά τι θα κάνουμε;», καταγγελία για Μαζωνάκη!
19:47 «Χαμόγελο του Παιδιού»: Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονου από την Αθήνα
19:27 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ 12/10, ο Προμηθέας στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή
19:16 Δείτε τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τι θα ισχύσει το 2026
19:08 «Κανείς δεν έρχεται να με εξετάσει. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι όλοι κι εγώ εξακολουθώ να ζαλίζομαι και να έχω φαγούρα. Δεν νιώθω καλά», τα μηνύματα στο θρίλερ με τον θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού
19:00 Πάτρα: Μετεκπαίδευση στις χειρουργικές τεχνικές κεφαλής-τραχήλου στο ΠΓΝΠ
18:56 Ασπίδα Φουρλάνι σε Τεντόγλου: Γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ
18:46 Γερμανία: Σκέψεις για να πετάξει έξω το Παρίσι από το πρόγραμμα του μαχητικού νέας γενιάς FCAS
18:36 Αυστρία για Eurovision και Ισραήλ: Κάθε πολιτιστικό μποϊκοτάζ είναι ανόητο και μάταιο!
18:28 Επιχειρηματίας «έδωσε» αστυνομικό υποστηρίζοντας ότι του δάνεισε Mercedes και αυτός έτρεχε με 291 χλμ.!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ