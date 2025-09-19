Πάτρα: Αγώνας δρόμου για αντιπλημμυρικά – Μάχη με το χρόνο σε μπάλα, Ξερόλακκα και Βούντενη

Σήμα ετοιμότητας και επιφυλακής εκπέμπει το Δασαρχείο Πατρών για την άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στα ορεινά τμήματα των προαστίων της πόλης τα οποία επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές του Αυγούστου, με κυριότερες περιοχές εκείνες στου Μπάλα κι επάνω από Βούντενη και Ξερόλακκα.

Οπως αποκάλυψε μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο δασάρχης Πατρών Σταύρος Βαρβατσούλης, είναι σε εξέλιξη η σύνταξη μελέτης σχετικών έργων από το Δασαρχείο Πατρών, προκειμένου να οριστεί στη συνέχεια το ύψος της χρηματοδότησης και να δεσμευθεί το εν λόγω ποσό από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Μετά από αίτημα του Δασαρχείου, έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο επιθεωρητή στο τμήμα μελετών της διεύθυνσης δασών, η ευθύνη της σύνταξης μελετών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στ. Βαρβατσούλης και πρόσθεσε: «Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία του να μελετηθούν οι πληγείσες περιοχές και να ληφθούν στοιχεία, για να καταλήξουμε στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο πεδίο. Ως Δασαρχείο ενεργήσαμε άμεσα, από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τις πυρκαγιές, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα και προχωρώντας στην ανάλογη ανάθεση».

Σύμφωνα με τον Στ. Βαρβατσούλη: «Η περιοχή του Μειλίχου αποτελεί βασική προτεραιότητα. Οι ορεινές-ημιορεινές περιοχές στου Μπάλα και πάνω από την Ξερόλακκα και τη Βούντενη αποτελούν την κύρια εστίαση της δασικής υπηρεσίας. Εκεί φαίνεται πως υπάρχουν και οι μεγαλύτερες ανάγκες».

Από τον δασάρχη Πατρών, όμως, εκφράζεται κι ένας ακόμη προβληματισμός για το εάν επαρκεί το υπάρχον υλικό από καμένους κορμούς για να γίνουν αντιπλημμυρικά στηρίγματα ή αν πρέπει να γίνουν προμήθειες από το εμπόριο. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Στ. Βαρβατσούλης: «Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δυστυχώς δεν έχει απομείνει πολύ υλικό για κορμόδεμα και πιθανότατα θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές κινήσεις ενίσχυσης, π.χ. να εισάγουμε σανίδες από το εμπόριο αντί για καμένη ξυλεία. Βλέπετε, εκείνα τα σημεία δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή βλάστηση, Αντίστοιχη αδυναμία φαίνεται πως υπάρχει και στη δυτική Αχαΐα, στην πρώτη φωτιά».

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή είχαν γίνει σε παλιότερες δεκαετίες υδρονομικά φράγματα, όμως, πλέον, έχει διαμορφωθεί μια νέα πραγματικότητα.

