Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο

Μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού και την έντονη συζήτηση που προκάλεσε στην Αθήνα, η παράσταση «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» ταξιδεύει στην Πάτρα για δύο παραστάσεις, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαρτίου, στο Θέατρο Πάνθεον.

«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» είναι το χρονικό μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει –και τελικά να υπάρξει– σε έναν κόσμο που της έμαθε από παιδί να σωπαίνει. Από την καταπιεστική επαρχία μέχρι τη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, η διαδρομή της είναι γεμάτη μικρές εξεγέρσεις, σιωπές, θυσίες και αλήθειες που καίνε.

Είναι ένα έργο που μιλάει για τα φύλα, τις τάξεις, τη μητρότητα, τη βία και την ελευθερία. Ένα έργο που μας θυμίζει πως ακόμα και σήμερα, το να είσαι γυναίκα δεν είναι αυτονόητο. Είναι αγώνας. Είναι μεταμόρφωση.

Ο Αλέξανδρος Σωτηρίου για άλλη μια φορά, καταπιάνεται με ένα ακόμη τολμηρό και βαθιά συγκινητικό σύγχρονο γαλλικό έργο.

Το «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» του Εντουάρ Λουί παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό, λογοτεχνικό έργο υψηλής έντασης και ευαισθησίας, μέσα από το οποίο ο Λουί τιμά τη μητέρα του και ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα βαθιά κοινωνικά και πολιτικά στρώματα που διαμορφώνουν τις ζωές των γυναικών.

Ο Εντουάρ Λουί, γεννημένος το 1992, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσυζητημένους συγγραφείς της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, ενώ ανεβαίνουν σε θεατρικές σκηνές σε όλο τον κόσμο.

Σημείωμα Συγγραφέα:

«Μου έχουν πει πως η λογοτεχνία δεν πρέπει να μοιάζει με πολιτικό μανιφέστο κι εγώ ήδη ακονίζω κάθε μου φράση όπως θα ακονίζαμε τη λάμα ενός μαχαιριού.»

Εντουάρ Λουί

Σημείωμα Σκηνοθέτη:

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η πένα του Εντουάρ Λουί, έρχεται για να μας υπενθυμίσει τις αξίες της αλληλεγγύης και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια στιγμή τρυφερότητας θέλουμε να φτιάξουμε με αυτή την παράσταση, απέναντι στην σκληρότητα που μας περιβάλλει. Ελπίζω να καταφέρουμε να την μοιραστούμε μαζί σας»

Αλέξανδρος Σωτηρίου

Συντελεστές

Παίζουν: Ελένη Κοκκίδου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

Κείμενο: Εντουάρ Λουί

Μετάφραση: Στέλα Ζουμπουλάκη

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σωτηρίου

Σκηνογραφία – Κοστούμια: Κέννυ Μακλέλαν

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Παραγωγή: Midnight Sun Productions – ARTINFO

Πληροφορίες

Θέατρο Πάνθεον – Πάτρα

Σάββατο 7 Μαρτίου στις 21:00

Κυριακή 1 Μαρτίου στις 19:00

Διάρκεια: 90’

Προπώληση εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/agones-kai-metamorfoseis-mias-gynaikas-1/

Τηλεφωνικά στο 2109213310

Από όλα τα καταστήματα PUBLIC

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



