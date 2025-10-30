Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για αποζημιώσεις, πυρκαγιές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η πρώτη μεγάλη κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε σήμερα  έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας ενώνουν τις δυνάμεις τους, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, τις ζημιές από τις πυρκαγιές και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

30 Οκτ. 2025 12:24
Pelop News

Τα πολλά ανοιχτά ζητήματα που υπάρχουν στον αγροτικό κόσμο της Αχαΐας και όχι μόνο, φέρνουν την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο Πάτρας με την σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας.

Την ανακοίνωση εξέδωσε η Eνωση Aγροτικών Συλλόγων Αχαΐας, όπου συμμετέχουν τόσο οι αγρότες της Αιγιαλείας, όσο και αυτοί του Ερυμάνθου οι οποίοι αποφάσισαν ομόφωνα να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν και κτηνοτρόφοι.

Το ραντεβού δόθηκε σήμερα το μεσημέρι (12.00) έξω από τα Γραφεία της Περιφέρειας, όπου επιδίωξαν συνάντηση με τον περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, είτε με τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια. Και όπως φάνηκε η επιθυμία τους πραγματοποιήθηκε, καθώς ο Ανδρέας Φίλιας κατέβηκε και συνομίλησε μαζί τους.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα που έχουν ετοιμάσει οι αγρότες, είναι τα εξής:

-Αμεση αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά.

-Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ που έχει φέρει καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των ενισχύσεων.

-Την καταγραφή ζημιών -κυρίως στην Αιγιαλεία- από κλιμάκια του ΕΛΓΑ για τις καταστροφές από πυρκαγιές και να δοθούν γρήγορα αποζημιώσεις.

-Για το θέμα της ταφής των νεκρών ζώων σε χώρο της Δυτικής Αχαΐας, όπου υπάρχουν αντιδράσεις.

Ο Γιάννης Μποδιώτης πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας

Μάλιστα, οι συγκεντρωμένοι είχαν την ευκαιρία να παραδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στους αντιπεριφερειάρχες Ανδρέα Φίλια και Φωκίωνα Ζαΐμη. Το ψήφισμα επέδωσε πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιοπούλου.

