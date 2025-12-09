Πάτρα – Αγρότες: Παραμένει το μπλόκο στην Περιμετρική – Νέα απόφαση το βράδυ ή αύριο το πρωί

Νέα εξέλιξη υπάρχει στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην Περιμετρική της Πάτρας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αγρότες πραγματοποίησαν σύσκεψη νωρίς το μεσημέρι και αποφάσισαν να παραμείνουν στο σημείο τουλάχιστον έως το βράδυ της Τρίτης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του pelop.gr, αργά το βράδυ ή το αργότερο αύριο νωρίς το πρωί θα υπάρξει νέα συνέλευση, στην οποία θα κρίνουν τα επόμενα βήματά τους και το εάν θα συνεχιστεί ή όχι η κινητοποίηση στην Περιμετρική.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στον κόμβο μέχρι να αξιολογήσουν τις εξελίξεις και τις απαντήσεις που θα λάβουν στα αιτήματά τους, ενώ η τροχαία συνεχίζει να ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Αναμένονται νεότερες αποφάσεις εντός των επόμενων ωρών.

