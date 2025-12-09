Η Πάτρα σε αγροτικό κλοιό: Άνοιξε η Πατρών-Πύργου, πού υπάρχουν μπλόκα – Πότε συνεδριάζει η συντονιστική επιτροπή της Δ. Αχαΐας ΝΕΟΤΕΡΑ

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τα νεότερα για το τι μέλλει γενέσθαι αναμένεται να αποφασιστούν σήμερα στις 6 το απόγευμα, οπότε και θα συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή στη Δυτική Αχαΐα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις κινητοποιήσεις στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που είχαν στήσει μπλόκο στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας αποχώρησαν, επιτρέποντας το άνοιγμα του δρόμου. Η κυκλοφορία πλέον διεξάγεται κανονικά στο συγκεκριμένο τμήμα του οδικού άξονα.

Ωστόσο, συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές δυσκολίες στη μεγάλη Περιμετρική οδό Πάτρας, η οποία παραμένει κλειστή λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Το τμήμα μεταξύ του κόμβου Κ1 (λιμάνι Πάτρας) και του κόμβου Οβρυάς εξακολουθεί να μην είναι προσβάσιμο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Αρχική ενημέρωση: Σε αγροτικό κλοιό βρίσκεται από χθες σε σημαντικό βαθμό η Πάτρα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι, κινούμενοι συντονισμένα, προχώρησαν σε μπλόκο διαμαρτυρίας σχεδόν στην «καρδιά» της πόλης.

Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα ξεκινούσαν πορεία από τον κόμβο Κουρλαμπά προς τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ωστόσο, φαίνεται πως αυτό ήταν προσχηματικό, καθώς πρόθεσή τους ήταν εξαρχής να εισέλθουν στον αστικό ιστό.

Με δεκάδες τρακτέρ, οι αγρότες κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο Γλαύκου, όπου συνάντησαν μπλόκο από αστυνομικές δυνάμεις και για λίγα λεπτά επικράτησε ένταση, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια.

Στη συνέχεια, περισσότεροι από 80 αγρότες με τρακτέρ κινήθηκαν προς τον κόμβο της Εγλυκάδας και αφού συνεδρίασε η συντονιστική επιτροπή, αποφασίστηκε να παραμείνουν εκεί μέχρι σήμερα το πρωί.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι μόνο εφόσον δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα στον αστικό ιστό της Πάτρας θα αντιληφθεί η πλειοψηφία των πολιτών το μέγεθος των αιτημάτων τους και θα ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση ώστε να αναλάβει πρωτοβουλίες.

ΜΠΟΔΙΩΤΗΣ

Η «Πελοπόννησος» βρέθηκε το απόγευμα στο σημείο των μπλόκων της Εγλυκάδας και μίλησε με τον Γιώργο Μποδιώτη, γραμματέα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο οποίος δήλωσε: «Η απόφασή μας είναι να παραμείνουμε εδώ τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, οπότε και θα συνεδριάσουμε εκ νέου. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, διατηρούμε τα μπλόκα και διεκδικούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, που είναι πανελλαδικά. Ελπίζουμε πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις».

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Η νέα εξέλιξη προκάλεσε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, κυρίως στις περιοχές του Γλαύκου, της Περιβόλας και της Οβρυάς, ενώ ανάλογη εικόνα σημειώθηκε και περιμετρικά του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, όπου ιδίως τις απογευματινές ώρες η κατάσταση ήταν ασφυκτική.

Πολλοί οδηγοί δοκιμάστηκαν, καθώς χρειάστηκαν έως και 50 λεπτά για να διανύσουν μικρές αποστάσεις. Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι οι αγρότες έχουν αφήσει μια στενή λωρίδα στην Περιμετρική, μέσω της οποίας επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων για έκτακτη ανάγκη, καθώς και ασθενοφόρων που μεταφέρουν περιστατικά στα νοσοκομεία.

ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή των αγροτών θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα το πρωί, προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα και να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις. Ενα σενάριο αναφέρει ότι οι αγρότες θα παρατείνουν την παραμονή τους στην Εγλυκάδα για ακόμη 24 ώρες, ενώ ένα άλλο κάνει λόγο για ενδεχόμενη μετακίνησή τους σε διαφορετικό σημείο, ώστε να αποσυμφορηθεί η περιοχή.

ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ

Στο μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε χθες, αύριο στις 11.00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα διόδια της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκου Αγγελοκάστρου απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε όλο τον λαό στην αυριανή κινητοποίηση στα διόδια της Γέφυρας.

Παραμένει κλειστή η ΝΕ οδός στη Κ. Αχαΐα

Κλειστή καθόλη τη διάρκεια τη χθεσινής μέρας παρέμεινε η νέα Εθνική Πατρών-Πύργου από αγροτικές κινητοποιήσεις που είχαν καταβάλει και τα δύο ρεύματα στο νέο αυτοκινητόδρομο.

Η μετακίνηση των οδηγών γινόταν με εκτροπή μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού η οποία έκλεισε και αυτή για μια ώρα το απόγευμα. Μάλιστα χθες βράδυ η συντονιστική επιτροπή των αγροτών της Δυτικής Αχαΐας αποφάσισε να κρατήσει και σήμερα κλειστή την νέα Εθνική Οδό, στο ύψος της Κ. Αχαΐας.

Στο πλευρό τους βρέθηκε, ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στον αγώνα τους. Ο κ. Αλεξόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε: «Χωρίς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας ο τόπος μας θα ερημώσει. Βρέθηκα μαζί τους στον δρόμο, εκεί όπου βρίσκονται όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Οι άνθρωποι του μόχθου που αποτελούν τη ρίζα της τοπικής μας οικονομίας και τον παλμό της υπαίθρου μας, παλεύουν για τα αυτονόητα, την επιβίωση και την αξιοπρέπειά τους. Ιδιαίτερα στον Δήμο μας που ο πρωτογενής μας τομέας έχει δεχτεί ανεπανόρθωτο πλήγμα από την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού και τη ζωονόσο της ευλογιάς ο αγώνας τους είναι ακόμη πιο δύσκολος. Με κατανόηση και σεβασμό είμαστε δίπλα τους και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους».

Να σημειωθεί πως με πρωτοβουλία του δημάρχου στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, αύριο θα συζητηθεί εκτάκτως το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων με σκοπό την έκδοση ψηφίσματος.

ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Βεσκούκης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, καλεσμένος στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Ολα Λέγονται» με τη Μαρίνα Ριζογιάννη και τον Σωτήρη Παπανδρέου, υπογράμμισε ότι οι αγρότες επιμένουν να διατηρούν τα οδοφράγματα στην Νέα Εθνική, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο αποτελεσματικό μέτρο πίεσης. Παρά τη δυσφορία για την ταλαιπωρία των πολιτών, βλέπουν τα μπλόκα ως αναγκαίο μέσο διαπραγμάτευσης. Οπως σημείωσε, οι αγρότες είναι έτοιμοι για διάλογο, αλλά μόνο με κλειστούς δρόμους θα αποσύρουν τα μπλόκα όταν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στο πλευρό τους ο Πελετίδης

Αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής με επικεφαλής τον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, βρέθηκε χθες το μεσημέρι στο μπλόκο, που έχει στηθεί στην Περιμετρική της Πάτρας στην έξοδο της Εγλυκάδας, για να εκφράσει την αλληλεγγύη της στον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής μας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της ΝΔ, που αντί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, επιστρατεύει τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά και τις δυνάμεις καταστολής για να τους εμποδίσει να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται.

Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι δίκαιος και είναι αγώνας όλων μας για τη ζωή, την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας».

ΚΟΝΤΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Στο μεταξύ, τα μέλη της Διοίκησης του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, ο γενικός γραμματέας Χρήστος Σολωμός και ο ταμίας Ηλίας Χατζής , επισκέφθηκαν το μπλόκο των αγροτών στην Περιμετρική Πατρών, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Αιγιάλεια: Διαμαρτυρία στη Γέφυρα Σελινούντα

Μην νομίζει κανείς ότι επειδή χθες είχαμε μεγάλο μπλόκο διαμαρτυρίας στην Πάτρα, ατόνησαν οι κινητοποιήσεις στις υπόλοιπες περιοχές και στην Αιγιάλεια, η οποία είναι από εκείνες που παραμένουν σταθερά στο πλευρό των αγροτικών διεκδικήσεων μέχρι το τέλος.

Χθες το απόγευμα, περίπου 100 αγρότες βρέθηκαν στη Γέφυρα Σελινούντα και έκλεισαν τον δρόμο για σχεδόν μία ώρα, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

«Στόχος μας είναι η συγκέντρωση όλων των δυνάμεων σε ένα σημείο του Νομού» δήλωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γιάννης Μποδιώτης.

Πρόθεση των αγροτών της Αιγιάλειας είναι να μετακινηθούν οι περισσότεροι προς τον κόμβο της Εγλυκάδας, ώστε να ενωθούν με τους υπόλοιπους και να γίνουν πιο μαζικές οι διεκδικήσεις προς την κυβέρνηση.

Απομένει να δούμε εάν θα καταφέρουν να μετακινήσουν αγρότες και τρακτέρ προς το κέντρο της Πάτρας ή αν θα συναντήσουν εμπόδια από αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες αναμένεται να έχουν πιο έντονη παρουσία.

