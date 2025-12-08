Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – Εντυπωσιακές εικόνες από drone

Με δυναμική παρουσία στα αγροτικά μπλόκα βρέθηκε το pelop.gr, καταγράφοντας από αέρος τις κινητοποιήσεις δεκάδων αγροτών και κτηνοτρόφων που κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ και τα γεωργικά τους μηχανήματα προς την Πάτρα.

Το μπλόκο των αγροτών, που πραγματοποιεί κινητοποιήσεις στην περιοχή της Πάτρας, μεταφέρθηκε στον κόμβο της Εγλυκάδας, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να παραμείνουν εκεί έως το βράδυ, όπως αποφάσισε η συντονιστική τους επιτροπή.

Αρχικά οι αγρότες βρίσκονταν στο ύψος της εξόδου του Γλαύκου, όμως αποφάσισαν να μετακινηθούν στον κόμβο της Εγλυκάδας για την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης, ενώ οι αγρότες συνεχίζουν να διεκδικούν την προσοχή της πολιτείας για τα αιτήματά τους, διατηρώντας την ένταση της διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την περιοχή.

Το drone του pelop, με χειριστή τον Κώστα Βικάτο, αποτύπωσε εντυπωσιακές εικόνες από τη μαζική συμμετοχή και τη χαρακτηριστική πομπή των τρακτέρ, τα οποία σχημάτιζαν ένα συνεχόμενο «μέτωπο» αγώνα στους δρόμους της περιοχής.

Στο ύψος της εξόδου του Γλαύκου, στη νέα εθνική οδό Πατρών, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του οδικού άξονα, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας και έντονα προβλήματα στις μετακινήσεις. Τα πλάνα από αέρος είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος και την ένταση της κινητοποίησης.

Οι εικόνες δείχνουν με σαφήνεια την αποφασιστικότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι διαμηνύουν πως τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και πως οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, εάν δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Την ίδια ώρα, παρόμοιες κινητοποιήσεις αγροτών καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες και σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Οι αγροτικές διαμαρτυρίες εξελίσσονται σε ένα πανελλαδικό κύμα αντίδρασης, αναδεικνύοντας τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

