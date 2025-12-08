Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – Εντυπωσιακές εικόνες από drone

Το drone του pelop, με χειριστή τον Κώστα Βικάτο, αποτύπωσε εντυπωσιακές εικόνες από τη μαζική συμμετοχή και τη χαρακτηριστική πομπή των τρακτέρ, τα οποία σχημάτιζαν ένα συνεχόμενο «μέτωπο» αγώνα στους δρόμους της περιοχής.

Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone
08 Δεκ. 2025 14:45
Pelop News

Με δυναμική παρουσία στα αγροτικά μπλόκα βρέθηκε το pelop.gr, καταγράφοντας από αέρος τις κινητοποιήσεις δεκάδων αγροτών και κτηνοτρόφων που κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ και τα γεωργικά τους μηχανήματα προς την Πάτρα.

Το μπλόκο των αγροτών, που πραγματοποιεί κινητοποιήσεις στην περιοχή της Πάτρας, μεταφέρθηκε στον κόμβο της Εγλυκάδας, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να παραμείνουν εκεί έως το βράδυ, όπως αποφάσισε η συντονιστική τους επιτροπή.

Αρχικά οι αγρότες βρίσκονταν στο ύψος της εξόδου του Γλαύκου, όμως αποφάσισαν να μετακινηθούν στον κόμβο της Εγλυκάδας  για την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης, ενώ οι αγρότες συνεχίζουν να διεκδικούν την προσοχή της πολιτείας για τα αιτήματά τους, διατηρώντας την ένταση της διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την περιοχή.

Το drone του pelop, με χειριστή τον Κώστα Βικάτο, αποτύπωσε εντυπωσιακές εικόνες από τη μαζική συμμετοχή και τη χαρακτηριστική πομπή των τρακτέρ, τα οποία σχημάτιζαν ένα συνεχόμενο «μέτωπο» αγώνα στους δρόμους της περιοχής.

Στο ύψος της εξόδου του Γλαύκου, στη νέα εθνική οδό Πατρών, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του οδικού άξονα, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας και έντονα προβλήματα στις μετακινήσεις. Τα πλάνα από αέρος είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος και την ένταση της κινητοποίησης.

Διαβάστε επίσης: Αγρότες με δεκάδες τρακτέρ κατευθύνονται στην Πάτρα: Μπλόκο της Αστυνομίας στην Ακτή Δυμαίων ΒΙΝΤΕΟ

Οι εικόνες δείχνουν με σαφήνεια την αποφασιστικότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι διαμηνύουν πως τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και πως οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, εάν δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Την ίδια ώρα, παρόμοιες κινητοποιήσεις αγροτών καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες και σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Οι αγροτικές διαμαρτυρίες εξελίσσονται σε ένα πανελλαδικό κύμα αντίδρασης, αναδεικνύοντας τα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα - Εντυπωσιακές εικόνες από drone

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ