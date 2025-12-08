Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας

Κλειστή καθόλη την διάρκεια τη σημερινής μέρας παρέμεινε η νέα Εθνική Πατρών-Πύργου από αγροτικές κινητοποιήσεις με αγρότες να έχουν καταβάλει και τα δυο ρεύματα στο νέο αυτοκινητόδρομο.

Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – «Απόψε εδώ, αύριο βλέπουμε» ΒΙΝΤΕΟ

Η μετακίνηση των οδηγών γινόταν με έκτροπη μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού η οποία έκλεισε και αυτή για μια ώρα το απόγευμα.

Πριν από λίγη ώρα η συντονιστική επιτροπή των αγροτών της Δυτικής Αχαΐας αποφάσισε να κρατήσει και κλειστή την νέα Εθνική οδό, στο ύψος της Κ. Αχαΐας, καθόλη την διάρκεια της νύχτας και το πρωί της Τρίτης θα επανεξετάσουν την στάση τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



