Πάτρα – αγροτικά μπλόκα: Ουρές χιλιόμετρων στην μίνι περιμετρική, ποιες περιοχές έχουν επιβαρυνθεί  ΦΩΤΟ

Τις επόμενες ώρες θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή και θα πάρει αποφάσεις αν θα αποχωρήσει από το μπλόκο της μεγάλης περιμετρικής

09 Δεκ. 2025 10:39
Από την στιγμή που η μεγάλη περιμετρική στον κόμβο της Εγλυκάδας παραμένει κλειστή λόγω των κινητοποιήσεων των Αγροτών,  υπάρχει έντονο κυκλοφορικό πρόβλημα σε πολλές περιοχές της Πάτρας με το κομφούζιο να είναι αναπόφευκτο.

Αναγνώστες του pelop.gr μας έστειλαν φωτογραφίες από την εικόνα που υπάρχει από το πρωί στη μίνι περιμετρική λόγω του μποτιλιαρισματος με τα νευρά των οδηγών να δοκιμάζονται χωρίς όμως να μπορεί να γίνει κάτι.

Ολη η κίνηση των οχημάτων  γίνεται από τους κόμβους Γλαύκου και Μποζαϊτίκων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλά σημεία της πόλης. Επισης, επιβαρυμένη είναι και η παραλιακή οδός στην Ακτη Δυμαίων, αλλά και η Ηρώων Πολυτεχνείου με αποτέλεσμα και εκεί να υπάρχει μποτιλιάρισμα στην είσοδο της Πάτρας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
