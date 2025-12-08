Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – «Απόψε εδώ, αύριο βλέπουμε» ΒΙΝΤΕΟ

Το μπλόκο των αγροτών μεταφέρθηκε από το ύψος της εξόδου του Γλαύκου στον κόμβο της Εγλυκάδας, όπου και έκλεισε η Περιμετρική, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – «Απόψε εδώ, αύριο βλέπουμε» ΒΙΝΤΕΟ
08 Δεκ. 2025 17:44
Pelop News

 

Με δυναμική παρουσία στα αγροτικά μπλόκα βρέθηκε το pelop.gr, καταγράφοντας από αέρος τις κινητοποιήσεις δεκάδων αγροτών και κτηνοτρόφων που κατευθύνθηκαν προς την Πάτρα με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το μπλόκο των αγροτών μεταφέρθηκε από το ύψος της εξόδου του Γλαύκου στον κόμβο της Εγλυκάδας, όπου και έκλεισε η Περιμετρική, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η απόφαση ελήφθη από τη συντονιστική επιτροπή των κινητοποιήσεων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και παρουσία του μπλόκου σε κομβικό σημείο του οδικού δικτύου.

Διαβάστε επίσης: Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – Εντυπωσιακές εικόνες από drone

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να παραμείνουν στο σημείο απόψε, ενώ δεν αποκλείουν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση αγρότη στην κάμερα του pelop.gr, ο οποίος ανέφερε πως οι διαμαρτυρόμενοι θα παραμείνουν απόψε στον κόμβο της Εγλυκάδας και «αύριο βλέπουμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για επόμενες κινήσεις.

Τα πλάνα από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της κινητοποίησης και την ένταση της διαμαρτυρίας, με τη μακριά σειρά τρακτέρ να σχηματίζει μια εντυπωσιακή εικόνα, που καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ