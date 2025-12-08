Το pelop.gr στα μπλόκα των αγροτών: Κλειστή η Περιμετρική στην Εγλυκάδα – «Απόψε εδώ, αύριο βλέπουμε» ΒΙΝΤΕΟ

Με δυναμική παρουσία στα αγροτικά μπλόκα βρέθηκε το pelop.gr, καταγράφοντας από αέρος τις κινητοποιήσεις δεκάδων αγροτών και κτηνοτρόφων που κατευθύνθηκαν προς την Πάτρα με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το μπλόκο των αγροτών μεταφέρθηκε από το ύψος της εξόδου του Γλαύκου στον κόμβο της Εγλυκάδας, όπου και έκλεισε η Περιμετρική, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η απόφαση ελήφθη από τη συντονιστική επιτροπή των κινητοποιήσεων, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και παρουσία του μπλόκου σε κομβικό σημείο του οδικού δικτύου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να παραμείνουν στο σημείο απόψε, ενώ δεν αποκλείουν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση αγρότη στην κάμερα του pelop.gr, ο οποίος ανέφερε πως οι διαμαρτυρόμενοι θα παραμείνουν απόψε στον κόμβο της Εγλυκάδας και «αύριο βλέπουμε», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για επόμενες κινήσεις.

Τα πλάνα από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της κινητοποίησης και την ένταση της διαμαρτυρίας, με τη μακριά σειρά τρακτέρ να σχηματίζει μια εντυπωσιακή εικόνα, που καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

