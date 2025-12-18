Πάτρα-Αγρότες: Συνεχίζουν το μπλόκο στην Εγλυκάδα, επανεξέταση τη Δευτέρα

Νέα δεδομένα δημιουργούνται με τους αγρότες στην Πάτρα, καθώς σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο, στο μπλόκο της Εγλυκάδας αποφασίστηκε η συνέχιση των κινητοποιήσεων τουλάχιστον έως τη Δευτέρα. Πλέον τότε θα επανεξεταστεί συνολικά η στάση των συμμετεχόντων και τα επόμενα βήματά τους.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες – Τι θα γίνει τις γιορτές

Εννοείται ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη σε συνάρτηση και με τις εξελίξεις στις Σέρρες, όπου αντίστοιχα υπήρξε απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων, γεγονός που φαίνεται να επηρέασε το κλίμα και τις επιλογές του μπλόκου της Εγλυκάδας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



