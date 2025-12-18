Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες – Τι θα γίνει τις γιορτές

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες, μετά τη συνέλευση που πραγματοποίησαν στις Σέρρες.

Όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί τους, την παρούσα χρονική στιγμή δεν συντρέχει λόγος για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους, τα αιτήματά τους δεν έχουν ικανοποιηθεί ούτε έχουν λάβει σαφείς και δεσμευτικές απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, με νέες δράσεις και παρεμβάσεις, οι οποίες αναμένεται να καθοριστούν στις επόμενες συνελεύσεις τους.

