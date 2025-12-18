Αγρότες: Αρνούνται την συνάντηση με Μητσοτάκη και συνεχίζουν τα μπλόκα – Έρχονται νέοι αποκλεισμοί

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον Λευκώνα Σερρών για την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων.

Η σύσκεψη, που ξεκίνησε στις 2:30 το μεσημέρι, θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων καλούνται να λάβουν αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων, αλλά και για το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση. Όπως όλα δείχνουν, η απάντηση στο ενδεχόμενο συνάντησης θα είναι αρνητική, καθώς –όπως υποστηρίζουν– τα αιτήματά τους δεν ικανοποιήθηκαν και δεν υπήρξαν σαφείς δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης.

Καταλυτικός ο ρόλος των εξελίξεων με τον ΕΛΓΑ

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ, όταν αγρότες διαπίστωσαν από νωρίς το πρωί παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης. Το γεγονός αυτό, όπως τονίζουν, όξυνε περαιτέρω το κλίμα και ενίσχυσε την απόφαση για συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στον δρόμο», δήλωσε ο Κώστας Τζέλλας, εκπρόσωπος των αγροτών στο μπλόκο της Καρδίτσας. Όπως σημείωσε, «η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική λύση, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψή μας ότι ο διάλογος που προτείνεται είναι προσχηματικός».

«Απαντάμε με περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους»

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, κατά την εκτίμηση των αγροτών, «η κυβέρνηση θέλει απλώς να αποχωρήσουμε από τους δρόμους χωρίς λύσεις και να στραφεί η κοινωνία εναντίον μας». «Η απάντησή μας είναι περισσότερα τρακτέρ στους δρόμους. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και όλοι μαζί θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο των εορτών, ο κ. Τζέλλας τόνισε ότι οι αγρότες δεν επιθυμούν να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, σημειώνοντας πως θα συζητηθεί το ενδεχόμενο διευκολύνσεων τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία.

«Καμία σχέση τα μέτρα με τα αιτήματά μας»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδίας, ο οποίος δήλωσε ότι «αυτά που εξήγγειλε η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα που έχουμε αποστείλει».

Όπως ανέφερε, οι αγρότες επιδιώκουν να διατηρήσουν την κοινωνία στο πλευρό τους και για τον λόγο αυτό είναι διατεθειμένοι, τουλάχιστον τις ημέρες των Χριστουγέννων, να παρατάξουν τα τρακτέρ δεξιά και αριστερά του δρόμου, διευκολύνοντας τη διέλευση των πολιτών.

Μήνυμα συνέχισης του αγώνα από τις Σέρρες

Κατά την έναρξη της πανελλαδικής σύσκεψης, ο Γιάννης Τουρτούρας, πρόεδρος αγροτών Σερρών, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση, δηλώνοντας: «Κλιμάκωση του αγώνα. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι σε τίποτα, δεν πτοούμαστε και συνεχίζουμε».

Παρά τη σκληρή στάση, οι εκπρόσωποι των μπλόκων επαναλαμβάνουν ότι κατά τη διάρκεια των εορτών θα υπάρξουν διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις των πολιτών, με άνοιγμα των μπλόκων και απομάκρυνση των τρακτέρ από το οδόστρωμα.

Νέος αποκλεισμός στον Προμαχώνα – Ουρές χιλιομέτρων

Την ίδια ώρα, αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αποκλεισμό από τις 12:00 και επ’ αόριστον για τα φορτηγά, με τις επόμενες κινήσεις να αναμένεται να καθοριστούν σε γενική συνέλευση μετά τη λήξη της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Ήδη, μετά τον νέο αποκλεισμό, έχουν σχηματιστεί ουρές περίπου 5 χιλιομέτρων φορτηγών στην ελληνική πλευρά, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη βουλγαρική πλευρά των συνόρων.

