Πάτρα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε «μια κόλλα χαρτί» 400 αγρότες

Θα τηρηθούν όροι διαβάθμισης ως προς την στάση, η οποία θα τηρηθεί έναντι των αγροτών από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές

Πάτρα - Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε «μια κόλλα χαρτί» 400 αγρότες
09 Ιαν. 2026 17:30
Pelop News

«Το κράτος0 δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο» είναι η γνωστή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και η υλοποίησή της παραπέμπεται στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες μετέρχονται «ευέλικτους» τρόπους για να μην ρίξουν λάδι στη φωτιά και προκληθεί μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες με απρόβλεπτες διαστάσεις. Το «μπραν ντε φερ» των δυο πλευρών βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο χωρίς ουδείς να μπορεί να προεξοφλήσει τις διαστάσεις μιας διαφαινόμενης πλήρους ρήξης.

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ
Στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα το καζάνι της αντιπαράθεσης βράζει, χωρίς μάλιστα οι αγρότες να έχουν βάλει στην «εξίσωσή» της τις διώξεις σε βάρος τους, με βάση σχηματισθείσες δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, σε διάφορες χρονικές περιόδους τον περασμένο μήνα, με αφορμή τα μπλόκα στην Περιμετρική της Πάτρας, τη Δυτική Αχαΐα, την Αιγιάλεια, τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Αγγελόκαστρο και τη Βόνιτσα.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της «Π», μόνο για τα μπλόκα της Αχαΐας έχουν σχηματισθεί 24 δικογραφίες και θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη 200 αγρότες, ενώ διπλάσιος είναι ο αριθμός των δικογραφιών και των εγκαλούμενων σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

ΣΥΣΚΕΨΗ
Οπως είναι γνωστό, μετά την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση συνέπεσε η αποστολή μιας δεύτερης παραγγελίας στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο οποίος ζητεί να παρεμβαίνουν άμεσα για την διακρίβωση διάφορων αδικημάτων και να εξακριβώνουν τα στοιχεία των δραστών με την άσκηση της δέσουσας ποινικής δίωξης προς εκδίκαση κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.

Στο πλαίσιο αυτής της ρητής παραγγελίας χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες της «Π», ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας συσκέφθηκε με τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιοχής, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στη μορφή που θα πάρουν από τούδε και στο εξής οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ
Εγινε δε, γνωστό ότι θα τηρηθούν όροι διαβάθμισης ως προς τη στάση, η οποία θα τηρηθεί έναντι των αγροτών από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές. Αναλυτικότερα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιδειχθεί η παραμικρή ανοχή στις περιπτώσεις που στήνονται πολύωρα μπλόκα, χωρίς να υπάρχουν δρόμοι διαφυγής για τους διερχόμενους οδηγούς. Αντιθέτως, θα έχει διασταλτικά χαρακτηριστικά η στάση των Αρχών, αν είναι ολιγόωροι οι αποκλεισμοί και υπάρχει πρόβλεψη από τους αγρότες για παράκαμψη της κυκλοφορίας.

Ας σημειωθεί ότι στο Δικαστικό Μέγαρο της Γούναρη είναι έντονος ο προβληματισμός, όταν κλείνει η Περιμετρική, για τη διέλευση νταλικών από τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Με ανάλογες Εισαγγελικές πρωτοβουλίες, προκύπτει ότι θα επιδιωχθεί να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο.

Τέλος, απορίες αλλά και δυσφορία έχει προκαλέσει σε υψηλόβαθμους εισαγγελικούς κύκλους της αχαϊκής πρωτεύουσας η απροθυμία των αγροτών να συμπράξουν με τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να αποφεύγονται τα κυκλοφοριακά «εμφράγματα» όλον τούτο το καιρό που βρίσκονται στους δρόμους…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Ο Κώστας Μπουλμπασάκος στην «Π»: «Η μνήμη δεν είναι παρελθόν, αλλά στάση ζωής» – Μια παράσταση για τα θύματα της Βότση
18:21 Ο Παναιγιάλειος πήρε τερματοφύλακα και αμυντικό
18:11 Άγιος Παντελεήμονας: Δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη στις τέσσερις ανήλικες που ξυλοκόπησαν τη 16χρονη συμμαθήτριά τους
18:11 Η ώρα του «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» φτάνει
18:00 Πάτρα: Ξεκίνησαν οι κόντρες για το Καρναβάλι – Η αφίσα, οι χορηγίες και το πρόγραμμα
17:50 Επιστροφή στη δράση για τον Παναιγιάλειο, υποδέχεται τον Πέλοπα Κιάτου
17:41 Ηράκλειο: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η μητέρα, που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη
17:30 Πάτρα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε «μια κόλλα χαρτί» 400 αγρότες
17:21 Τραγωδία, έγκυος 15 ημερών φέρεται να ήταν η 18χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο
17:15 Ο λόγος της αναβολής του παιχνιδιού Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός
17:00 Πάτρα: Κρίσιμοι μήνες για το τρένο με τον Πελετίδη να ετοιμάζεται να πιέσει
16:44 Χριστοδουλίδης για το βίντεο με τις μίζες: Καλεί όποιον έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές
16:36 Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη στο «Αβαντάζ» – Ελεύθεροι με όρους τα δύο αδέλφια και ο πορτιέρης
16:32 Η Θύελλα Πατρών ανακοίνωσε ακόμα μία προσθήκη
16:30 Πάτρα: Αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών – «Ούτε λουκέτο δεν θα μπορούν να αλλάξουν»
16:22 Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες – Επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη
16:14 «Αδικαιολόγητη» η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα λένε οι Γερμανοί σύμφωνα με δημοσκόπηση
16:06 Πάτρα: Ακριβαίνει το κλειστό πάρκινγκ – Πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει μια θέση στάθμευσης
15:58 Ιράν: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις για λόγους ασφαλείας
15:50 Ολυμπιακός: Δεν παίζουν με τον Ατρόμητο Ποντένσε και Ροντινέι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ