Πάτρα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σε «μια κόλλα χαρτί» 400 αγρότες

«Το κράτος0 δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο» είναι η γνωστή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και η υλοποίησή της παραπέμπεται στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι οποίες μετέρχονται «ευέλικτους» τρόπους για να μην ρίξουν λάδι στη φωτιά και προκληθεί μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες με απρόβλεπτες διαστάσεις. Το «μπραν ντε φερ» των δυο πλευρών βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο χωρίς ουδείς να μπορεί να προεξοφλήσει τις διαστάσεις μιας διαφαινόμενης πλήρους ρήξης.

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα το καζάνι της αντιπαράθεσης βράζει, χωρίς μάλιστα οι αγρότες να έχουν βάλει στην «εξίσωσή» της τις διώξεις σε βάρος τους, με βάση σχηματισθείσες δικογραφίες για παρακώλυση συγκοινωνιών, σε διάφορες χρονικές περιόδους τον περασμένο μήνα, με αφορμή τα μπλόκα στην Περιμετρική της Πάτρας, τη Δυτική Αχαΐα, την Αιγιάλεια, τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, το Αγγελόκαστρο και τη Βόνιτσα.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικές πληροφορίες της «Π», μόνο για τα μπλόκα της Αχαΐας έχουν σχηματισθεί 24 δικογραφίες και θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη 200 αγρότες, ενώ διπλάσιος είναι ο αριθμός των δικογραφιών και των εγκαλούμενων σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

ΣΥΣΚΕΨΗ

Οπως είναι γνωστό, μετά την άρνηση των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση συνέπεσε η αποστολή μιας δεύτερης παραγγελίας στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, ο οποίος ζητεί να παρεμβαίνουν άμεσα για την διακρίβωση διάφορων αδικημάτων και να εξακριβώνουν τα στοιχεία των δραστών με την άσκηση της δέσουσας ποινικής δίωξης προς εκδίκαση κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.

Στο πλαίσιο αυτής της ρητής παραγγελίας χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες της «Π», ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Ευάγγελος Μάστακας συσκέφθηκε με τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιοχής, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των καθηκόντων τους απέναντι στη μορφή που θα πάρουν από τούδε και στο εξής οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Εγινε δε, γνωστό ότι θα τηρηθούν όροι διαβάθμισης ως προς τη στάση, η οποία θα τηρηθεί έναντι των αγροτών από τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές. Αναλυτικότερα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιδειχθεί η παραμικρή ανοχή στις περιπτώσεις που στήνονται πολύωρα μπλόκα, χωρίς να υπάρχουν δρόμοι διαφυγής για τους διερχόμενους οδηγούς. Αντιθέτως, θα έχει διασταλτικά χαρακτηριστικά η στάση των Αρχών, αν είναι ολιγόωροι οι αποκλεισμοί και υπάρχει πρόβλεψη από τους αγρότες για παράκαμψη της κυκλοφορίας.

Ας σημειωθεί ότι στο Δικαστικό Μέγαρο της Γούναρη είναι έντονος ο προβληματισμός, όταν κλείνει η Περιμετρική, για τη διέλευση νταλικών από τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας. Με ανάλογες Εισαγγελικές πρωτοβουλίες, προκύπτει ότι θα επιδιωχθεί να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο.

Τέλος, απορίες αλλά και δυσφορία έχει προκαλέσει σε υψηλόβαθμους εισαγγελικούς κύκλους της αχαϊκής πρωτεύουσας η απροθυμία των αγροτών να συμπράξουν με τις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να αποφεύγονται τα κυκλοφοριακά «εμφράγματα» όλον τούτο το καιρό που βρίσκονται στους δρόμους…

