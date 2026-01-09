Πάτρα: Ακριβαίνει το κλειστό πάρκινγκ – Πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει μια θέση στάθμευσης

Κυκλοφοριακή συμφόρηση και έλλειψη θέσεων συνθέτουν ένα εκρηκτικό καθημερινό μείγμα. Εκτοξεύονται οι τιμές πώλησης και ενοικίασης λόγω αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς

Πάτρα: Ακριβαίνει το κλειστό πάρκινγκ - Πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει μια θέση στάθμευσης
09 Ιαν. 2026 16:06
Pelop News

Η στάθμευση έχει εξελίχθεί σε ένα από τα πιο οξυμένα καθημερινά προβλήματα για την Πάτρα, με τη δημοτική αρχή να επιχειρεί παρεμβάσεις σε ένα περιβάλλον έντονου κορεσμού. Το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς από φέτος, ο Δήμος Πατρέων σχεδιάζει την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε νέα τμήματα του κέντρου, συγκεκριμένα από την οδό Καρόλου έως την Παπαφλέσσα. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η διασφάλιση θέσεων για τους μόνιμους κατοίκους, καθώς μέχρι σήμερα το σύστημα σταματά στις οδούς Τσαμαδού και Ζαΐμη.

Η επέκταση θα συνοδευτεί από σαφή διαχωρισμό των ζωνών στάθμευσης. Προβλέπονται αποκλειστικές ζώνες κατοίκων, όπου θα έχουν προτεραιότητα όσοι διαμένουν μόνιμα στην περιοχή, αλλά και ζώνες επισκεπτών, με χρονικό περιορισμό και καταβολή αντιτίμου. Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι το νέο μοντέλο θα περιορίσει το φαινόμενο της πολύωρης κατάληψης θέσεων από μη κατοίκους και θα αποσυμφορήσει γειτονιές που σήμερα ασφυκτιούν.

Η υπερσυγκέντρωση αυτοκινήτων, σε αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν που μπορεί να εξυπηρετήσει το οδικό δίκτυο της πόλης, μετατρέπει τη στάθμευση σε δεύτερο «εφιάλτη» για τους οδηγούς, μετά την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης αποτυπώνεται πλέον και στην αγορά κλειστών θέσεων στάθμευσης, με τις τιμές να εκτοξεύονται. Στην Πάτρα, οι πωλήσεις θέσεων κυμαίνονται από 6.000 ευρώ για μικρές θέσεις έως 25.000 ευρώ και άνω για μεγαλύτερες ή σε προνομιακές τοποθεσίες. Αντίστοιχα, τα ενοίκια ξεκινούν από 30-50 ευρώ τον μήνα για βασικές θέσεις, φτάνουν τα 70 ευρώ και άνω στο κέντρο ή κοντά στο λιμάνι και σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τα 200 ευρώ μηνιαίως, ποσά που θυμίζουν ενοίκιο μικρού διαμερίσματος.

Παράλληλα, η πόλη διαθέτει ήδη τρεις δημοτικούς χώρους στάθμευσης: το πάρκινγκ «Καλεντζώτης» στην αρχή του Νότιου Πάρκου, εκείνο στον Αγιο Διονύσιο και το πάρκινγκ στην Τερψιθέα, ενώ αξιοποιείται και η μεγάλη έκταση στο παλιό λιμάνι. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει προβληματική. Ορισμένοι από αυτούς τους χώρους γεμίζουν γρήγορα, ενώ άλλοι δεν προτιμώνται λόγω της απόστασής τους από το κέντρο και της ανεπαρκούς σύνδεσής τους με αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, ο Δήμος Πατρέων έχει εντάξει στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έργο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, με πρώτη προτεραιότητα τη δημιουργία νέων δημοτικών χώρων στάθμευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και αυτοί οι χώροι δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Καθημερινά, εκατοντάδες αυτοκίνητα περιφέρονται στο κέντρο και τις γύρω συνοικίες αναζητώντας θέση, συχνά χωρίς αποτέλεσμα.

 

 

