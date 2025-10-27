Πάτρα – Αλκοόλ σε ανηλίκους: Οι έλεγχοι οδήγησαν σε δύο συλλήψεις

Η «Π», σε πρόσφατο άρθρο της, είχε αναφέρει ότι το συγκεκριμένο τετραήμερο θα πραγματοποιούνταν εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι στην Πάτρα για την αποτροπή διάθεσης αλκοόλ σε ανηλίκους. Η προειδοποίηση επιβεβαιώθηκε με την πρώτη σύλληψη που προέκυψε από τους στοχευμένους ελέγχους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προχώρησαν σε έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δύο άνδρες, ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος, είχαν πουλήσει αλκοολούχο ποτό σε 16χρονη. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χώρο όπου σερβίρεται ποτό «στο χέρι» και έχει αναφερθεί ως σημείο συνάθροισης νεαρών. Οι αστυνομικοί επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά έως και τις 28 Οκτωβρίου, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές και καταστήματα όπου έχει προαγγελθεί η πραγματοποίηση πάρτι με συμμετοχή σχολείων.

Η επιχείρηση ελέγχων εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια πρόληψης και εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων. Οι Αρχές υπογραμμίζουν την ανάγκη πιστής τήρησης των κανόνων από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων και προειδοποιούν για αυστηρές κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



