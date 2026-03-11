Πάτρα: Αλλαγές στα φανάρια της Μαιζώνος μετά την πεζοδρόμηση

Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης και την πεζοδρόμηση της οδού Μαιζώνος σε τμήμα της, αλλά και της οδού Τριών Ναυάρχων, γεγονός που επηρεάζει τη λειτουργία της κυκλοφορίας σε βασικές διασταυρώσεις της πόλης.

Πάτρα: Αλλαγές στα φανάρια της Μαιζώνος μετά την πεζοδρόμηση
11 Μαρ. 2026 18:30
Pelop News

Την έγκριση νέων προγραμμάτων λειτουργίας στους υφιστάμενους κόμβους φωτεινής σηματοδότησης του δημοτικού οδικού δικτύου ενέκρινε η δημοτική επιτροπή της Πάτρας, στο πλαίσιο των αλλαγών που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης.

Η αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Αναστασία Τογιοπούλου, υπογράμμισε ότι «πρόκειται για τις απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν μετά την ολοκλήρωση της Μαιζώνος», επισημαίνοντας ότι η προσαρμογή των φωτεινών σηματοδοτών αποτελεί αναγκαίο βήμα για την ομαλή ρύθμιση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, αναμένεται τροποποίηση των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης σε πέντε βασικούς κόμβους. Πρόκειται για τις διασταυρώσεις Μαιζώνος – Γούναρη και Γούναρη – Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος – Πατρέως και Πατρέως – Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος – Κολοκοτρώνη και Κολοκοτρώνη – Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος – Ερμού, καθώς και Τριών Ναυάρχων – Οθωνος Αμαλίας.

Οι αλλαγές κρίνονται αναγκαίες εξαιτίας του χαρακτηρισμού ως πεζοδρόμων της οδού Μαιζώνος στο τμήμα από την οδό Αράτου έως τη Γούναρη και της οδού Τριών Ναυάρχων στο τμήμα από την Αγίου Ανδρέου έως την Οθωνος Αμαλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης εντάσσεται πλέον στα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας, γεγονός που σημαίνει ότι για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όταν αφορά το δημοτικό οδικό δίκτυο.

Οι μελέτες για τα νέα προγράμματα λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών εκπονήθηκαν από ιδιώτη μελετητή και συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και διαγράμματα σήμανσης. Εχουν ήδη θεωρηθεί και εγκριθεί από τη διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θα αναλάβει και την υλοποίηση των παρεμβάσεων μετά την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου και τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισήγησης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν αρνητικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ενώ δεν προκαλούνται αλλαγές στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς που κινούνται στην περιοχή.

