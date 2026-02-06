Πάτρα: Αναμνηστικά προϊόντα στο καρναβαλικό περίπτερο ΦΩΤΟ
Η διάθεση των αναμνηστικών του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στο καρναβαλικό περίπτερο στην πλατεία Τριών Συμμάχων.
Διαθέσιμα προς αγορά είναι τα αναμνηστικά προϊόντα του Πατρινού Καρναβαλιού για Πατρινούς και επισκέπτες στο καρναβαλικό περίπτερο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στην πλατεία Τριών Συμμάχων.
Πρόκειται για καρφιτσάκια με το λογότυπο-εμπορικό σήμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, για μπρελόκ του 2026, για κούπες με το λογότυπο του Πατρινού Καρναβαλιού, mouse pad, ξύλινα μαγνητάκια και ξύλινα καρφιτσάκια, μπλούζες, κονκάρδες, μπρελόκ-ιμάντες κ.α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα νέα και παλαιότερα χρηστικά και διακοσμητικά προϊόντα βάζοντας το Πατρινό Καρναβάλι στην καθημερινότητά τους.
Ωράριο του καρναβαλικού περιπτέρου:
Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες: 8.00-14.30 εκτός Σαββατοκύριακου 7-8/2
Σαββατοκύριακα 14-15/2 και 21-22/2 τις ώρες 8.00-22.00 (συνεχές)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2610-320007 (κ. Βασίλη Κατσιφάρα).
