Πάτρα: Αναμνηστικά προϊόντα στο καρναβαλικό περίπτερο ΦΩΤΟ

Διαθέσιμα προς αγορά είναι τα αναμνηστικά προϊόντα του Πατρινού Καρναβαλιού για Πατρινούς και επισκέπτες στο καρναβαλικό περίπτερο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Πρόκειται για καρφιτσάκια με το λογότυπο-εμπορικό σήμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, για μπρελόκ του 2026, για κούπες με το λογότυπο του Πατρινού Καρναβαλιού, mouse pad, ξύλινα μαγνητάκια και ξύλινα καρφιτσάκια, μπλούζες, κονκάρδες, μπρελόκ-ιμάντες κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα νέα και παλαιότερα χρηστικά και διακοσμητικά προϊόντα βάζοντας το Πατρινό Καρναβάλι στην καθημερινότητά τους.

Ωράριο του καρναβαλικού περιπτέρου:

Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες: 8.00-14.30 εκτός Σαββατοκύριακου 7-8/2

Σαββατοκύριακα 14-15/2 και 21-22/2 τις ώρες 8.00-22.00 (συνεχές)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2610-320007 (κ. Βασίλη Κατσιφάρα).

