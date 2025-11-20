Πάτρα – Ανάπλαση Λαδόπουλου: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύμβαση μιας νέας πολιτείας διοίκησης, πολιτισμού και αναψυχής

Περίπου ένας μήνας έχει περάσει από τη στιγμή που η «Π» αποκάλυψε ότι ξεπεράστηκαν τα τελευταία εμπόδια στο μεγάλο έργο ανάπλασης του συγκροτήματος Λαδόπουλου, στην Ακτή Δυμαίων. Πλέον, το εμβληματικό πρότζεκτ μπαίνει στην τελική του ευθεία, καθώς η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ/ΒΕΓΚΑ ΙΙΙ έχει ήδη υποβάλει την οικονομική της προσφορά και τις συμβατικές δεσμεύσεις της, ανοίγοντας τον δρόμο για την πολυαναμενόμενη αναμόρφωση ενός από τα σημαντικότερα σημεία του πατρινού αστικού ιστού. Μετά και την πρόσφατη έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πλέον τη δυνατότητα να προχωρήσει στο τελευταίο και καθοριστικό βήμα: την υπογραφή της σύμβασης.

Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσε ο αντιπεριφερειάρχης Εργων Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος παρέστη στην προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων, όπου συζητήθηκε η παράταση παραχώρησης της έκτασης από τον Δήμο προς την Περιφέρεια. Οπως τόνισε με σαφήνεια, η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται ότι θα γίνει έως τις 30 Ιουνίου, ημερομηνία-ορόσημο που σηματοδοτεί την οριστική εκκίνηση ενός έργου προϋπολογισμού 67,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο κ. Γιαννόπουλος παραδέχθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις -τόσο στον ανταγωνιστικό διάλογο όσο και στις εγκρίσεις της Διυπουργικής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας- όμως υπογράμμισε ότι οι διαδικασίες έχουν πλέον ευθυγραμμιστεί. «Τρέχει η προθεσμία έως τέλη Ιανουαρίου προκειμένου να υποβληθεί η προσφορά και από κει και πέρα θα πάμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεν είμαι σε θέση να προβλέψω πόσο χρόνο θα φάμε. Το σύνηθες για ένα απλό έργο είναι περίπου 20 – 30 ημέρες. Θεωρώ βέβαιο όμως ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα ζητήσει κάποιες επεξηγήσεις. Εκτιμώ όμως ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα έχουμε σύμβαση για το έργο» τόνισε.

Ωστόσο, η παρουσία του στο δημοτικό συμβούλιο πυροδότησε έντονη συζήτηση, καθώς ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, επισήμανε ότι στο νέο masterplan έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές στο φυσικό αντικείμενο του έργου, χωρίς να έχει προηγηθεί ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπως επεσήμανε, το αρχικό σχέδιο προέβλεπε 3.000 τ.μ. για τον Δήμο Πατρέων, 7.200 τ.μ. για το Μουσικό Σχολείο και 800 τ.μ. για Βρεφονηπιακό Σταθμό. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε ο αντιπεριφερειάρχης μετά από επίμονη πίεση, στο νέο masterplan διατηρούνται μόνο τα 3.000 τ.μ. του Δήμου, ενώ οι χώροι του Μουσικού Σχολείου και του Βρεφονηπιακού Σταθμού δεν εμφανίζονται όπως προβλέπονταν.

Ο κ. Αϊβαλής έκανε λόγο για «ουσιαστική και κρίσιμη αλλοίωση του έργου» και κατήγγειλε ότι το δημοτικό συμβούλιο πορεύεται «στα τυφλά». Ζήτησε άμεση επίσημη παρουσίαση του masterplan, αναλυτική ενημέρωση για όλες τις τροποποιήσεις, τεκμηρίωση των λόγων που μειώθηκε το φυσικό αντικείμενο και δέσμευση πως δεν θα χαθούν οι δημοτικές χρήσεις.

Απαντώντας, ο κ. Γιαννόπουλος εξήγησε ότι η μερική τροποποίηση ήταν αναπόφευκτη λόγω του διαθέσιμου προϋπολογισμού και επιβεβαίωσε πως «ο Δήμος δεν χάνει τετραγωνικά», ενώ οι διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως άλλους φορείς. Σημείωσε επίσης ότι «οι τελικές μελέτες θα παρουσιαστούν», αποδίδοντας τις αλλαγές στην ανάγκη εξορθολογισμού του έργου.

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες και το «εχθρικό περιβάλλον», ο Δήμος κατάφερε να κρατήσει τον πυρήνα της δικής του πρότασης. Υπενθύμισε ότι από το 2019 η δημοτική αρχή είχε θέσει ως προτεραιότητα έναν πολυλειτουργικό χώρο που θα στεγάζει Μουσικό Σχολείο, διοικητικές υπηρεσίες, βρεφονηπιακό σταθμό και χώρους πολιτισμού. «Κερδίζουμε από αυτή την υπόθεση. Διατηρήσαμε τον βασικό μας σχεδιασμό» είπε, υπογραμμίζοντας πως σύντομα θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένα τα σχέδια.

Με την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Ιουνίου να λειτουργεί πλέον ως σταθερή πυξίδα, η πόλη περιμένει τα επόμενα βήματα, σε ένα έργο που υπόσχεται να αλλάξει καθοριστικά την εικόνα της Πάτρας.

