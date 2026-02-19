Πάτρα – Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου: Παραδόθηκαν τα τοπογραφικά – Ποια τα επόμενα βήματα

Μια σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε προχθές στη δημοτική επιτροπή του Δήμου Πατρέων για το μεγάλο έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, που μετά από χρόνια σκέψεων, αναζητήσεων και διαβουλεύσεων έχει περάσει σε φάση τελικού σχεδιασμού και υλοποίησης.

Στην προχθεσινή δημοτική επιτροπή εγκρίθηκε η παραλαβή των πρώτων κρίσιμων παραδοτέων της μελέτης, που αφορούν την πλήρη τοπογραφική αποτύπωση της έκτασης όπου θα εκτελεστούν οι παρεμβάσεις.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μακρά περίοδο σχεδιασμών και διαβουλεύσεων στην πρακτική φάση της τελικής μελέτης. Οπως τόνισε ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς, «έχει γίνει η παράδοση των τοπογραφικών μελετών για όλο το παραλιακό μέτωπο. Προχωράμε στα επόμενα στάδια. Το πρώτο που ήταν υποχρεωτικό έχει τελειώσει. Πλέον οι μελετητές έχουν ακριβώς την αποτύπωση του χώρου για να μπορούν να σχεδιάσουν».

Η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε, με σύμβαση της 12ης Μαΐου 2025, στο μελετητικό σχήμα των τριών ομάδων μελετητών που έχουν βραβευτεί στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, με κόστος 3,16 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το 1ο στάδιο της σύμβασης, που αφορά τα Τμήματα Α, Β και Γ των τοπογραφικών μελετών, εκτελέστηκε κανονικά. Η πληρότητα των παραδοτέων βεβαιώθηκε από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Εργου – Η/Μ και η δημοτική επιτροπή ενέκρινε την παραλαβή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων.

«Η μελετητική ομάδα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Οταν ολοκληρωθούν τα προσχέδια, θα έρθουν προς έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν είναι ακόμα έτοιμα. Γίνονται συζητήσεις και διορθώσεις. Τώρα είμαστε στην πρώτη φάση της τελικής μελέτης» σημείωσε ο κ. Μελάς, ξεκαθαρίζοντας ότι η πόλη θα λάβει γνώση του τελικού σχεδίου πριν την έναρξη της υλοποίησης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έως τα τέλη του καλοκαιριού του 2026 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για το κεντρικό και πιο προβεβλημένο τμήμα, από τον μόλο της Αγίου Νικολάου έως την Ιχθυόσκαλα – τη βασική «έξοδο» του ιστορικού κέντρου προς τη θάλασσα. Το συνολικό σχέδιο εκτείνεται από τον Γλαύκο έως τον Μείλιχο, με βασική αρχή τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και την αποφυγή εκτεταμένης εμπορικής εκμετάλλευσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον μόλο της Αγίου Νικολάου, όπου προβλέπεται πλήρης αναβάθμιση και κατεδάφιση των υφιστάμενων κτιρίων, μεταξύ των οποίων και το παλαιό κτίριο των Υπηρεσιών Λιμένος. Στη θέση τους σχεδιάζεται μια μεγάλη πλατεία με εξέδρες και πλατφόρμες θέας προς τον Πατραϊκό, καθώς και χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές και υπαίθριοι χώροι πολιτιστικών δράσεων. Η πρόταση για πεζογέφυρες προς τον κυματοθραύστη εγκαταλείφθηκε λόγω αδειοδοτικών δυσκολιών.

Τα τεύχη δημοπράτησης εκτιμάται ότι θα προκηρυχθούν στα τέλη του καλοκαιριού του 2026, με έναρξη εργασιών – εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις – στις αρχές του 2027.

Ωστόσο, σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Το θέμα της διέλευσης του σιδηροδρόμου από την παραλιακή ζώνη εξακολουθεί να αποτελεί «αγκάθι», ενώ η συνολική χρηματοδότηση του έργου, που μπορεί να αγγίξει τα 70 εκατ. ευρώ, δεν έχει διασφαλιστεί. Μέχρι στιγμής, οι εξασφαλισμένοι πόροι από ΕΣΠΑ και Περιφέρεια αγγίζουν τα 12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων θα πληρωθεί και η μελέτη.

Η εξεύρεση των αναγκαίων κονδυλίων αποτελεί πλέον το μεγάλο στοίχημα για τη δημοτική αρχή, που καλείται να μετατρέψει τον φιλόδοξο σχεδιασμό σε ένα έργο-ορόσημο για τη νέα ταυτότητα της Πάτρας.

