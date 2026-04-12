Πάτρα – Ανάπλαση Ρίο: Μετά το Πάσχα ξεκινούν τα λιμενικά έργα – Πρόβλημα η στάθμευση στον πεζόδρομο

Σε κατάσταση ολοκλήρωσης έχει μπει η Α’ φάση του έργου ανάπλασης και προστασίας, από τη διάβρωση της παραλιακής ζώνης που συνδέει το Ρίο με τον Αγιο Βασίλειο. Ωστόσο, πριν καν πέσουν οι τίτλοι τέλους στο πρώτο στάδιο, η πραγματικότητα της καθημερινότητας έρχεται να «δοκιμάσει» την ουσία της παρέμβασης, αναδεικνύοντας παθογένειες που δύσκολα αντιμετωπίζονται με τεχνικά έργα και μόνο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οπως έχει μεταφέρει στην «Π» προ ημερών, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, μετά το Πάσχα ξεκινούν τα λιμενικά έργα μπροστά από την οδό Ποσειδώνος στο Ρίο. Στην περιοχή αναμένεται να υπάρχει μία λογική όχληση και γι’ αυτό τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους υπεύθυνους της Γέφυρας για τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό.

Με το τέλος των λιμενικών έργων, σημαίνει ότι θα έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση της ανάπλασης, ενώ ήδη η Περιφέρεια έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη Β’ φάση του έργου που περιλαμβάνει ένα σύνολο εξειδικευμένων τεχνικών παρεμβάσεων για την ολοκληρωμένη προστασία της ακτής, όπως αποκατάσταση πασσαλότοιχων αντιστήριξης σε κατεστραμμένα οδικά τμήματα, κατασκευή έργων προστασίας από τη διάβρωση με τεχνητούς ύφαλους και αναβαθμούς, τεχνητή αναπλήρωση της ακτής και του παρακτίου πυθμένα με φυσικά υλικά, εξωτερική θωράκιση των υποδομών αντιστήριξης και αποκατάσταση οδικών αξόνων με πρόβλεψη για ποδηλατόδρομο και θέσεις στάθμευσης.

Η Περιφέρεια έχει αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών από τη σύνταξη μελετών και τη δημοπράτηση, μέχρι την τελική παράδοση, ενώ θα διεκδικηθούν πόροι από το κράτος για τη χρηματοδότηση του έργου.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ομως, ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση του έργου, ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι γνωστές προβληματικές συμπεριφορές οδηγών, που δεν σέβονται την προσπάθεια αναβάθμισης της περιοχής. Ο κ. Μπονάνος, σχολίασε τη συμπεριφορά οδηγών που πάρκαραν τα οχήματά τους στον νέο πεζόδρομο και χώρο πρασίνου μπροστά από τα καταστήματα εστίασης στο Ρίο. «Το έργο δεν έγινε για να το βανδαλίσουν κάποιοι, που δείχνουν κατάφωρη αντικοινωνική συμπεριφορά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Το παράδοξο είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει επαρκείς χώρους στάθμευσης, είτε μέσω των καταστημάτων εστίασης, είτε στο μεγάλο πάρκινγκ της δυτικής προβλήτας. Παρ’ όλα αυτά, η ευκολία του «παρκάρω όπου βρω» φαίνεται να υπερισχύει κάθε λογικής. Το πρόβλημα, συνεπώς, δεν είναι υποδομών αλλά νοοτροπίας.

Το φαινόμενο θα πρέπει να σταματήσει άμεσα, καθώς το επόμενο διάστημα η κίνηση στην περιοχή θα αυξηθεί και σε αυτή την προσπάθεια είναι αναγκαία και η συνδρομή της Τροχαίας για τη βεβαίωση παραβάσεων.

Η περίπτωση του Ρίου επιβεβαιώνει κάτι βαθύτερο: η αστική ανάπλαση δεν είναι μόνο ζήτημα τεχνικών παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων. Είναι, πρωτίστως, ζήτημα κοινωνικής συνείδησης. Αν αυτή απουσιάζει, τότε κάθε έργο, όσο φιλόδοξο κι αν είναι, κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα όμορφο αλλά ευάλωτο σκηνικό.

Και τελικά, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερες πόλεις, όταν δεν έχουμε μάθει ακόμη να τις σεβόμαστε;

