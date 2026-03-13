Πάτρα: Αναρίθμητες «άγονες» εργατοώρες – Τετραετής σύγκρουση με πειθαρχικές, αστικές και ποινικές προεκτάσεις στον Δήμο

Τέτοιος λαβύρινθος σε τριμερές επίπεδο (πειθαρχικό, αστικό, ποινικό), δεν πρέπει να υπάρχει άλλος. Ασχοληθήκαμε και στο παρελθόν με την οξύτατη αντιπαράθεση ανάμεσα σε αντιδήμαρχο της δημοτικής αρχής Πάτρας και υπαλλήλους της, με διευθύντρια ενός φορέα του Δήμου.

Σήμερα δεν είναι στις προθέσεις μας η λεπτομερής εξιστόρηση της μεγάλης «κόντρας». Εν πολλοίς διάφορα επεισόδια καλύφτηκαν δημοσιογραφικώς στο κοντινό και το απώτερο παρελθόν.

Αντιθέτως, εστιάζουμε τη σημερινή μας αναφορά σε μια χρονοβόρο αντιπαράθεση, που δύσκολα μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με κάποια άλλη και που έχει τις «προδιαγραφές» για να καταγραφεί στο βιβλίο Γκίνες.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Η πολυεπίπεδη κόντρα διανύει ήδη τον τέταρτο χρόνο της και σ’ αυτό το διάστημα έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων μόνο πρωτόδικες όπως και αποφάσεις μόνο πρωτοβάθμιων πειθαρχικών οργάνων! Εχουμε, δηλαδή, πολύ δρόμο και χρόνο μπροστά μας μέχρι να τελεσιδικήσουν οι μηνύσεις, οι αγωγές και η ΕΔΕ, ων ουκ έστιν αριθμός, σε δεύτερη φάση!

Και πράγματι έχει χαθεί το μέτρημα όσον αφορά τους πειθαρχικούς ελέγχους, τις αστικές αξιώσεις και τις αλληλομηνύσεις.

Προσπαθήσαμε και κάναμε μια μέχρι στιγμής καταγραφή. Σε βάρος της διευθύντριας διενεργήθηκαν τρεις ΕΔΕ, ενώ εκκρεμεί μία ακόμη και έχει ήδη εισπράξει 4 και πλέον μήνες αργίας αθροιστικά. Εξάλλου έχει χάσει μια υπόθεση σε αστικό επίπεδο, ενώ στα ποινικά δικαστήρια έχει τιμωρηθεί αφενός με φυλάκιση 10 μηνών για παράβαση καθήκοντος και αφετέρου με φυλάκιση 12 μηνών για ψευδή καταμήνυση.

Οπως προαναφέραμε οι ανωτέρω ποινές είναι σε πρώτο βαθμό, γι’ αυτό και εξακολουθεί να παραμένει στη θέση της, αφού εκ του νόμου πρέπει να τελεσιδικήσουν οι πειθαρχικές και ποινικές εκκρεμότητές τους, για να μπορεί η δημοτική αρχή να την παύσει (αν και σε δεύτερο βαθμό καταδικαστεί), ή να τη διατηρήσει στη θέση της αν αθωωθεί.

ΝΕΟ ΠΙΝΑΚΙΟ

Ιδού κατωτέρω το «γεμάτο» πινάκιο των επόμενων εβδομάδων. Η διευθύντρια έχει καταθέσει μήνυση κατά 5 υπαλλήλων και δύο προέδρων Επιτροπών του Δήμου, ενώ θα καθίσει στο εδώλιο 3 φορές για μηνύσεις υπαλλήλων σε βάρος της. Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω υποθέσεις θα εκδικαστούν την 1η Απριλίου, στις 24 του ίδιου μήνα και στις 25 Μαΐου, ενώ την 26η Μαΐου θα συζητηθεί η έφεσή της κατά της πρωτόδικης απόφασης σε βάρος της για παράβαση καθήκοντος.

ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ

Κοντολογίς, δεν έχει προηγούμενο η περίπτωση της διευθύντριας, με την οποία πολλάκις έχουν απασχοληθεί, αφιερώνοντας πολλές… εργατοώρες, ο ίδιος ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, αντιδήμαρχοι και υπάλληλοι του Δήμου, που τρέχουν κάθε τρεις και λίγο στα δικαστήρια. Διότι, εν τέλει, περί αυτού πρόκειται. Είναι δεκάδες μέχρι τώρα οι φορές, που αντί όλοι οι προαναφερθέντες να ασκούν τα καθήκοντά τους «χάνουν» τα πρωινά τους στις δικαστικές αίθουσες. Χωρίς παρεμπιπτόντως, να υπολογίζονται, και οι φορές που έχει δοθεί αναβολή από την έδρα.

Εν κατακλείδι, έχει επέλθει κόπωση, η φθορά είναι αυταπόδεικτη, συχνά διάφορες υπηρεσίες του Δήμου υπολειτουργούν, κυριαρχεί ο αποπροσανατολισμός κι όλα αυτά διότι ίδιον του Ελληνα είναι η δικομανία…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



