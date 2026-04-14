Πάτρα: Ανατροπές στον εμπορικό χάρτη – Υψηλά ενοίκια και πάρκινγκ «διώχνουν» τα καταστήματα

Αλλαγές παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα, σταδιακά στον εμπορικό χάρτη της πόλης, αφενός λόγω των διαδικασιών που προωθεί η δημοτική αρχή για τη νομιμοποίηση των κτιρίων στην περιοχή του Πελεκάνου και αφετέρου με την ολοκλήρωση των πεζοδρομήσεων στο κέντρο της Πάτρας.

Τα δύο αυτά δεδομένα έχουν ήδη οδηγήσει αρκετούς καταστηματάρχες, κυρίως από τον χώρο της εστίασης, να μετακινηθούν σε άλλα σημεία, επιδιώκοντας την αύξηση της πελατείας τους.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει παράλληλα τη διαδικασία χωροθέτησης της Μαρίνας και εκπονεί τη μελέτη του Master Plan, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στο υπουργείο Τουρισμού. Προϋπόθεση για την εξέλιξη αυτού του σχεδίου αποτελεί η διασφάλιση της νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών, που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Αυτό σημαίνει ότι για τα καταστήματα εστίασης των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, δεν θα είναι δυνατή η ανανέωσή τους, καθώς στο προσεχές διάστημα δεν θα μπορούν να λάβουν άδειες λειτουργίας ως επιχειρήσεις εστίασης.

Ηδη επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή λαμβάνουν τα μέτρα τους. Ενα κατάστημα έχει κλείσει (Pas Mal), ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σύντομα και ένα ακόμα από τα πλεον δημοφιλή, θα αποχωρήσει από την περιοχή. Μάλιστα, το συγκεκριμένο κατάστημα έχει ήδη κινηθεί προς νέα κατεύθυνση, μισθώνοντας μεγάλο χώρο στην οδό Αγίου Ανδρέου, με πρόσοψη προς την πλατεία Πίνδου, η οποία αναβαθμίστηκε με την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης και θα προσελκύσει και άλλα καταστήματα.

Παράλληλα, και άλλοι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης από τον Πελεκάνο αναζητούν νέες τοποθεσίες και προχωρούν σε κινήσεις μετεγκατάστασης, καθώς σε λίγους μήνες, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στα σημερινά σημεία.

Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται σταδιακά ένα νέο «hot spot», που εκτείνεται πλέον λίγα χιλιόμετρα από την Πλατεία Γεωργίου, κυρίως από την οδό Γούναρη έως και την οδό Παπαφλέσσα.

Ηδη καταστήματα ανοίγουν στον δημοφιλή πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, σε εκείνα τα σημεία, όπως πρόσφατα συνέβη με γνωστό βιβλιοπωλείο, που για πολλά χρόνια στεγαζόταν στη συμβολή των οδών Ρήγα Φεραίου και Ερμού.

Ωστόσο, η κινητικότητα δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχειρηματίας της εστίασης ενδιαφέρεται να μισθώσει κατάστημα στην οδό Παπαφλέσσα, ενώ άλλος έχει ήδη προχωρήσει σε μίσθωση χώρου στην οδό Κορίνθου, κοντά στη Γεωργίου Ολυμπίου, όπου αναμένεται να ανοίξει σύντομα κατάστημα περιποίησης νυχιών.

Εξάλλου, πρόσφατο ρεπορτάζ της «Πελοποννήσου» κατέγραψε την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, από την οδό Παπαφλέσσα έως και την Ιεροθέου, λόγω των χαμηλότερων τιμών των οικοπέδων και είναι θέμα χρόνου να μετακινηθούν πολλοί προς εκείνη την περιοχή.

Για τον λόγο αυτό, πέρα από την εστίαση, και έμποροι εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης από το κέντρο της πόλης προς την οδό Παπαφλέσσα και τις γύρω περιοχές, όπου συναντώνται χαμηλότερα ενοίκια επαγγελματικών χώρων, αλλά και μικρότερη επιβάρυνση από το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για όσους κινούνται από Γούναρη έως Αράτου.

