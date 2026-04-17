Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ενημέρωσε ότι η συναυλία «Talking in jazz», η οποία είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», δεν θα πραγματοποιηθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η αναβολή αποφασίστηκε λόγω κωλύματος ενός εκ των συντελεστών της εκδήλωσης.

Η συναυλία ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και είχε ανακοινωθεί ως η προσεχής στάση της σειράς «Δευτέρες στο Ωδείο», με τους Γ. Τσώλη στο πιάνο και Χ. Πεγιάζη στο κοντραμπάσο.

Όπως επισημαίνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συναυλίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση.

