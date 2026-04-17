Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 20 Απριλίου συναυλία «Talking in jazz», που ήταν ενταγμένη στην ενότητα «Δευτέρες στο Ωδείο» του Δημοτικού Ωδείου Πατρών. Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού γνωστοποίησε ότι η αλλαγή οφείλεται σε κώλυμα ενός από τους συντελεστές, ενώ η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

17 Απρ. 2026 11:20
Pelop News

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού ενημέρωσε ότι η συναυλία «Talking in jazz», η οποία είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Απριλίου στο πλαίσιο της ενότητας «Δευτέρες στο Ωδείο», δεν θα πραγματοποιηθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η αναβολή αποφασίστηκε λόγω κωλύματος ενός εκ των συντελεστών της εκδήλωσης.

Η συναυλία ήταν ενταγμένη στο πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και είχε ανακοινωθεί ως η προσεχής στάση της σειράς «Δευτέρες στο Ωδείο», με τους Γ. Τσώλη στο πιάνο και Χ. Πεγιάζη στο κοντραμπάσο.

Όπως επισημαίνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συναυλίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ