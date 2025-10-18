Πάτρα: Αναβάλλεται το Pink the City 2025 λόγω κακοκαιρίας – Πότε θα βαφτεί ροζ η πολη

Η κακοκαιρία αλλάζει τα σχέδια του Pink the City 2025.

Η εκδήλωση, που θα γινόταν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην Πλατεία Γεωργίου Α’ στην Πάτρα, αναβάλλεται για λόγους ασφάλειας των συμμετεχόντων και των εθελοντών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου “Άλμα Ζωής” Αχαΐας, η νέα ημερομηνία της διοργάνωσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, το “Άλμα Ζωής” αναφέρει: “Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας ενημερώνει ότι η προγραμματισμένη δράση Pink the City 2025, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στην Πλατεία Γεωργίου Α’, αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή.

Η ασφάλεια και η άνεση των συμμετεχόντων, των εθελοντών και των υποστηρικτών της διοργάνωσης αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αποφασίστηκε η αναβολή της εκδήλωσης.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Pink the City 2025 θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του Συλλόγου και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι στηρίζουν το Pink the City, τους χορηγούς, τους συνεργάτες, τους εθελοντές και τους πολίτες που κάθε χρόνο συμμετέχουν ενεργά στέλνοντας το μήνυμα της πρόληψης και της ελπίδας. Σύντομα θα είμαστε ξανά όλοι μαζί για να βάψουμε την πόλη ροζ!”.

