Πάτρα: Αναβίωσε η Ορκωμοσία των Αγωνιστών – «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μας εμπνέει» ΦΩΤΟ

Σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου η αναπαράσταση της Ορκωμοσίας των Οπλαρχηγών και η ύψωση της σημαίας από τον Παλαιών Πατρών Γερμανός, αναβιώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά στιγμιότυπα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Η τελετή, που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια από τον Σύλλογο «Μωραΐτες εν χορώ» υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, συγκέντρωσε πλήθος Πατρινών, οι οποίοι παρακολούθησαν με έντονη συναισθηματική φόρτιση το δρώμενο.

Αναβίωση ενός ιστορικού γεγονότος

Η αναπαράσταση εστιάζει στα γεγονότα της 25ης Μαρτίου 1821, όταν ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε τον Σταυρό και τη σημαία στην Πάτρα, καλώντας σε εξέγερση με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος».

Από την πόλη των Πατρών, ο ιστορικός ιεράρχης απηύθυνε και το περίφημο επαναστατικό μανιφέστο προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, ζητώντας τη στήριξή τους για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον οθωμανικό ζυγό.

Συγκινητική συμμετοχή και παραδοσιακά δρώμενα

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Συλλόγου «Μωραΐτες εν χορώ», με τον πρόεδρο Σπυρίδωνα Τσοκανά και τα μέλη του να αποδίδουν με αυθεντικότητα τα ιστορικά γεγονότα, πλαισιωμένα από παραδοσιακούς χορούς και αφηγήσεις.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα ζωντανό πολιτιστικό δρώμενο που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.

Μήνυμα Μητροπολίτη Πατρών

Ο Χρυσόστομος Πατρών, μετά την τέλεση τρισαγίου υπέρ των αγωνιστών, αναφέρθηκε με πατριωτικό λόγο στη σημασία των γεγονότων.

Όπως τόνισε, από την Πάτρα ξεκίνησε το έναυσμα για τους αγώνες της Επανάστασης, ενώ υπογράμμισε τη διαχρονική αξία της θυσίας των αγωνιστών και την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το μήνυμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις παραμένει επίκαιρο, κάνοντας λόγο για «ανεξόφλητο χρέος» της Ευρώπης προς την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν, όταν οι Οθωμανοί εισήλθαν στην Πάτρα τον Απρίλιο του 1821 και προχώρησαν σε σφαγές και καταστροφές.

Το μήνυμα της επετείου

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με έντονο συμβολισμό, αναδεικνύοντας την ανάγκη διατήρησης της πίστης και της αγάπης προς την πατρίδα, αλλά και της εγρήγορσης απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Όπως επισημάνθηκε, η ιστορική μνήμη και οι αγώνες των προγόνων αποτελούν διαχρονικό οδηγό για το μέλλον.

