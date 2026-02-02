Πάτρα: Άνδρας 30 χρόνων βρέθηκε νεκρός από τη σύζυγό του στο σπίτι τους

Άμεσα  το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε τον θάνατο του

02 Φεβ. 2026 20:41
Pelop News

Στην Πάτρα σοκ προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος 30χρονου άνδρα, τον οποίο εντόπισε σήμερα (2/2/2026) χωρίς τις αισθήσεις του η σύζυγός του στο σπίτι τους!

Συγκεκριμένα η νεαρή γυναίκα βρήκε τον σύζυγό της πεσμένο στο ισόγειο σπίτι τους και ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Άμεσα  το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έσπευσε στο σημείο και διαπίστωσε τον θάνατο του 30χρονου.

Πάντως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου του 30χρονου.

